Ricoh Women’s British Open Scores

Sunday At Royal Lytham & St. Annes Lytham St. Annes, England Purse:, $3.25 million Yardage: 6,585; Par: 72 Final a-amateur Georgia Hall, $490,000 67-68-69-67—271 Pornanong Phatlum, $300,388 67-67-69-70—273 So Yeon Ryu, $217,910 69-69-67-70—275 Sei Young Kim, $138,420 71-71-71-66—279 Ariya Jutanugarn, $138,420 71-70-69-69—279 Mamiko Higa, $138,420 66-69-71-73—279 Shanshan Feng, $82,505 71-71-69-69—280 Carlota Ciganda, $82,505 69-73-68-70—280 Yu Liu, $82,505 69-72-68-71—280 Minjee Lee, $66,606 65-70-71-75—281 Jeong Eun Lee, $55,956 73-70-71-68—282 Thidapa Suwannapura, $55,956 72-71-67-72—282 Lydia Ko, $55,956 68-71-70-73—282 Brooke M. Henderson, $55,956 69-70-69-74—282 Jaye Marie Green, $43,088 74-69-73-67—283 Su Oh, $43,088 73-70-72-68—283 Brittany Altomare, $43,088 70-70-70-73—283 Teresa Lu, $43,088 67-69-73-74—283 Sung Hyun Park, $43,088 67-70-69-77—283 Haeji Kang, $37,168 72-72-70-70—284 Madelene Sagstrom, $37,168 69-70-74-71—284 Aditi Ashok, $32,070 72-72-73-68—285 Ryann O’Toole, $32,070 72-71-72-70—285 Sandra Gal, $32,070 68-74-72-71—285 Hyo Joo Kim, $32,070 72-69-72-72—285 Pannarat Thanapolboonyaras, $32,070 73-71-69-72—285 Phoebe Yao, $32,070 71-71-67-76—285 Mi Hyang Lee, $24,856 67-74-76-69—286 Ally McDonald, $24,856 71-74-71-70—286 Marina Alex, $24,856 71-73-71-71—286 In Gee Chun, $24,856 72-72-70-72—286 Amy Olson, $24,856 72-70-71-73—286 Cristie Kerr, $24,856 72-72-68-74—286 Mina Harigae, $24,856 68-71-69-78—286 Amy Yang, $19,818 72-73-72-70—287 Wei-Ling Hsu, $19,818 73-69-73-72—287 Mi Jung Hur, $19,818 70-74-70-73—287 Pernilla Lindberg, $19,818 71-68-72-76—287 Mo Martin, $17,104 73-72-71-72—288 Bronte Law, $17,104 70-74-72-72—288 In-Kyung Kim, $17,104 70-71-74-73—288 Nelly Korda, $14,571 71-72-75-71—289 Tiffany Joh, $14,571 71-74-72-72—289 Moriya Jutanugarn, $14,571 69-75-72-73—289 Catriona Matthew, $14,571 71-70-72-76—289 Jessica Korda, $14,571 71-70-70-78—289 Azahara Munoz, $12,499 77-66-74-73—290 Florentyna Parker, $12,499 69-70-75-76—290 Lizette Salas, $12,499 71-73-69-77—290 Klara Spilkova, $11,348 76-68-75-72—291 Mariajo Uribe, $11,348 73-70-74-74—291 Eri Okayama, $10,525 73-72-77-70—292 Hee Young Park, $10,525 76-69-71-76—292 Caroline Inglis, $10,525 73-70-72-77—292 Hannah Green, $9,702 75-70-76-72—293 Sun-Ju Ahn, $9,702 74-71-75-73—293 Emma Talley, $8,717 72-73-77-72—294 Lydia Hall, $8,717 69-72-77-76—294 Nuria Iturrios, $8,717 74-70-73-77—294 Annie Park, $8,717 71-73-73-77—294 Rebecca Artis, $7,977 72-71-76-77—296 Celine Herbin, $7,977 70-71-77-78—296 Meghan MacLaren, $7,730 73-72-72-80—297 a-Atthaya Thitikul 73-71-79-77—300 Cloe Frankish, $7,567 70-75-77-78—300

