Royals 10, White Sox 5

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf 5 1 1 0 0 0 .296 Gordon lf 4 2 2 4 1 0 .243 Perez c 5 1 1 0 0 0 .234 Duda 1b 4 1 1 1 1 0 .236 Herrera 3b 4 1 1 1 1 0 .274 Phillips rf 5 1 2 1 0 2 .212 O’Hearn dh 4 0 1 1 1 2 .286 Escobar ss 3 1 0 0 1 0 .195 Mondesi 2b 3 2 1 0 0 1 .271 Totals 37 10 10 8 5 5

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 3 2 2 1 2 1 .229 Sanchez 3b 5 0 1 0 0 2 .250 Abreu 1b 3 2 1 0 1 0 .260 Palka dh 3 0 0 1 1 0 .239 A.Garcia rf 4 0 0 0 0 2 .269 L.Garcia cf 4 0 2 3 0 0 .283 Delmonico lf 4 0 0 0 0 1 .225 Anderson ss 4 0 2 0 0 1 .244 Smith c 4 1 1 0 0 0 .307 Totals 34 5 9 5 4 7

Kansas City 002 152 000—10 10 0 Chicago 100 003 010— 5 9 2

E_Covey (3), Moncada (16). LOB_Kansas City 6, Chicago 6. 2B_Gordon (14), Perez (14), Herrera (8), Phillips (1), Sanchez (20), Abreu (31), Anderson (15). HR_Gordon (7), off Danish; Moncada (14), off Junis. RBIs_Gordon 4 (24), Duda (38), Herrera (14), Phillips (7), O’Hearn (3), Moncada (44), Palka (39), L.Garcia 3 (30). SB_Merrifield (24). CS_Moncada (3), Anderson (7). S_Mondesi.

Runners left in scoring position_Kansas City 5 (Perez, Duda, Phillips, Escobar 2); Chicago 3 (Sanchez, A.Garcia, Delmonico). RISP_Kansas City 5 for 13; Chicago 2 for 13.

Runners moved up_Merrifield, Palka 2, Smith. GIDP_Merrifield.

Advertisement

DP_Chicago 1 (Covey, Smith, Abreu).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, W, 6-11 5 2-3 6 4 4 3 5 83 5.12 Flynn 1 1-3 1 0 0 0 1 15 3.74 Sparkman 1 2 1 1 0 0 10 4.66 Maurer 1 0 0 0 1 1 20 11.40 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Covey, L, 4-7 4 1-3 5 7 4 3 1 83 5.57 Cedeno 2-3 2 1 1 0 1 16 1.69 Danish 1 2 2 2 2 0 27 4.91 Vieira 1 2-3 1 0 0 0 1 20 7.71 Santiago 1 1-3 0 0 0 0 2 22 5.47

Inherited runners-scored_Flynn 2-0, Cedeno 2-2, Santiago 1-0. WP_Cedeno.

Umpires_Home, Will Little; First, Ben May; Second, Lance Barksdale; Third, Ted Barrett.

T_3:01. A_18,019 (40,615).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.