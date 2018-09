Royals 9, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit Kansas City ab r h bi ab r h bi Cndlrio 3b 4 0 0 0 Mrrfeld 2b 5 0 1 0 J.Iglss ss 2 1 1 0 A.Grdon lf 4 1 1 2 Adduci 1b 2 0 0 0 O’Hearn 1b 3 1 0 0 Cstllns dh 4 0 0 0 Duda dh 4 1 1 0 Goodrum 1b-2b 3 0 0 0 H.Dzier 3b 4 1 2 0 Mahtook lf 4 1 2 2 Bnfacio rf 3 1 2 0 Ro.Rdrg 2b-ss 3 0 0 0 Mondesi ss 3 2 2 4 Greiner c 2 0 0 0 B.Phllp cf 3 1 1 2 J.Jones cf 4 0 0 0 Butera c 4 1 2 1 V.Reyes rf 3 0 0 0 Totals 31 2 3 2 Totals 33 9 12 9

Detroit 100 000 001—2 Kansas City 022 320 00x—9

E_H.Dozier (5). DP_Detroit 2. LOB_Detroit 6, Kansas City 4. 2B_B.Phillips (3), Butera 2 (9). 3B_H.Dozier (2), Mondesi (2). HR_Mahtook (5), A.Gordon (10), Mondesi (6). SF_B.Phillips (1).

IP H R ER BB SO Detroit Fulmer L,3-10 3 2-3 8 7 7 0 3 Farmer 2-3 1 2 2 2 0 Coleman 2-3 0 0 0 1 0 Stumpf 1 1 0 0 0 1 Alcantara 1 2 0 0 0 0 Jimenez 1 0 0 0 0 1 Kansas City Duffy W,8-11 6 2 1 1 3 6 Flynn 1 0 0 0 0 1 Hammel 1 0 0 0 0 1 Peralta 1 1 1 1 1 3

WP_Farmer.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Jeremie Rehak; Second, Todd Tichenor; Third, Bill Miller.

T_2:38. A_17,091 (37,903).

