Twins 6, Royals 5

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 1 4 2 0 0 .307 Gordon lf 4 1 2 1 1 1 .250 Perez c 5 0 1 0 0 1 .232 2-Mondesi pr 0 0 0 0 0 0 .269 Duda dh 4 1 1 2 1 3 .235 Herrera 3b 5 0 1 0 0 0 .257 Phillips cf 4 0 0 0 0 3 .188 Bonifacio rf 4 0 0 0 0 1 .200 O’Hearn 1b 3 0 0 0 0 0 .125 a-Dozier ph-1b 1 0 1 0 0 0 .213 Escobar ss 4 2 2 0 0 1 .200 Totals 39 5 12 5 2 10

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Grossman rf 4 0 2 1 0 1 .253 1-Morrison pr-1b 0 0 0 0 0 0 .195 Rosario lf-rf 4 0 0 0 0 0 .295 Polanco ss 4 0 1 0 0 0 .287 Sano 1b-3b 4 1 2 0 0 2 .217 Forsythe 2b 4 1 2 0 0 1 .215 Kepler dh 3 1 2 0 1 1 .241 Garver c 4 0 0 0 0 0 .259 Adrianza 3b-lf 3 2 1 1 1 0 .246 Cave cf 3 1 1 4 0 2 .276 Totals 33 6 11 6 2 7

Kansas City 200 010 200—5 12 0 Minnesota 040 200 00x—6 11 1

a-singled for O’Hearn in the 8th.

1-ran for Grossman in the 7th. 2-ran for Perez in the 9th.

E_Sano (7). LOB_Kansas City 9, Minnesota 5. 2B_Escobar (14), Grossman (17), Kepler (23). HR_Duda (10), off Santana; Merrifield (7), off Hildenberger; Cave (4), off Duffy. RBIs_Merrifield 2 (37), Gordon (28), Duda 2 (41), Grossman (34), Adrianza (20), Cave 4 (20). SB_Duda (1), Dozier (1), Mondesi 2 (11), Polanco (4). CS_Merrifield (6).

Runners left in scoring position_Kansas City 6 (Duda, Herrera 3, Escobar 2); Minnesota 5 (Rosario, Polanco, Forsythe, Adrianza 2). RISP_Kansas City 2 for 9; Minnesota 3 for 12.

Runners moved up_Perez, Rosario, Garver. GIDP_Garver 2.

DP_Kansas City 2 (Escobar, Merrifield, O’Hearn), (Escobar, Perez, Dozier).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, L, 7-10 6 8 6 6 1 6 103 4.70 Hill 1 1 0 0 0 1 11 5.29 McCarthy 2-3 2 0 0 1 0 20 3.74 Peralta 1-3 0 0 0 0 0 1 3.07 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Santana 4 1-3 7 3 3 1 3 78 6.14 Moya, W, 2-0 1 2-3 0 0 0 0 2 16 6.39 Hildenberger, H, 16 1 2 2 2 0 1 13 3.81 Rogers, H, 7 2-3 0 0 0 0 2 13 4.03 May, H, 2 1-3 1 0 0 0 1 7 3.86 Rodney, S, 24-30 1 2 0 0 1 1 20 3.16

Inherited runners-scored_Peralta 2-0, Moya 2-0, May 1-0.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Alan Porter; Second, Nick Mahrley; Third, Todd Tichenor.

T_2:53. A_25,390 (38,649).

