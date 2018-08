US Gymnastics Championships Results

By The Associated Press

Saturday At TD Garden Boston Men Senior All-around

1. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 172.900

2. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 168.150

3. Allan Bower, Chandler, Ariz., 166.950

4. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 166.800

Advertisement

5. Alec Yoder, Indianapolis, 166.550

6. Akash Modi, Morganville, N.J., 165.550

7. Cameron Bock, Tustin, Calif., 163.200

8. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 163.050

9. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 162.800

10. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 162.150

11. Sean Melton, Orlando, Fla., 161.300

12. Robert Neff, Brookfield, Wis., 161.050

13. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 160.550

14. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 159.950

15. Kiwan Watts, Richmond, Va., 159.500

16. Tanner Justus, Cypress, Texas, 158.650

17. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 158.300

18. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 157.800

19. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 157.750

20. Gage Dyer, Yukon, Okla., 157.650

21. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 157.450

22. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 156.500

23. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 153.500

24. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 150.600

25. Kyte Crigger, Manassas, Va., 148.350

26. Jalon Stephens, Shreveport, La., 109.850

Floor Exercise

1. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 29.100

2. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 28.750

3. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 28.650

4. Allan Bower, Chandler, Ariz., 28.350

5. Akash Modi, Morganville, N.J., 28.300

6. Gage Dyer, Yukon, Okla., 28.250

7. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 28.150

8. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 28.050

9. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 28.000

10. Cameron Bock, Tustin, Calif., 27.650

10. Robert Neff, Brookfield, Wis., 27.650

12. Alec Yoder, Indianapolis, 27.550

13. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 27.500

14. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 27.450

15. Kiwan Watts, Richmond, Va., 27.400

16. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 27.350

17. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 27.200

17. Tanner Justus, Cypress, Texas, 27.200

19. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 27.150

19. Kyte Crigger, Manassas, Va., 27.150

21. Sebastian Quiana, Oradell, N.J., 27.050

22. Sean Melton, Orlando, Fla., 26.600

23. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 26.400

24. William Jeffreys, Raleigh, N.C., 26.000

25. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 25.650

26. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 25.500

27. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 25.300

28. Tyler Schaal, Miami, Fla., 22.950

29. Alex Diab, Glen Ellyn, Ill., 13.900

30. Jalon Stephens, Shreveport, La., 12.050

Pommel Horse

1. Alec Yoder, Indianapolis, 29.850

2. Allan Bower, Chandler, Ariz., 29.200

3. Ellis Mannon, Indianapolis, 28.850

4. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 28.600

5. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 28.050

6. Akash Modi, Morganville, N.J., 27.950

7. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 27.300

8. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 27.200

9. Stephen Nedoroscik, Worcester, Mass., 27.100

10. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 26.950

11. Tanner Justus, Cypress, Texas, 26.800

12. Cameron Bock, Tustin, Calif., 26.650

12. Adrian De Los Angeles, Long Beach, Calif., 26.650

14. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 26.250

15. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 26.100

16. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 26.050

17. Kiwan Watts, Richmond, Va., 25.950

17. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 25.950

17. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 25.950

20. Sean Melton, Orlando, Fla., 25.900

21. Robert Neff, Brookfield, Wis., 25.700

22. Gage Dyer, Yukon, Okla., 25.650

23. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 25.200

24. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 25.100

25. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 24.800

26. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 24.500

27. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 22.950

28. Kyle King, Mesquite, Texas, 21.650

29. Kyte Crigger, Manassas, Va., 19.950

30. Tyler Schaal, Miami, Fla., 19.700

31. Jalon Stephens, Shreveport, La., 8.300

Still Rings

1. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 29.200

2. Alex Diab, Glen Ellyn, Ill., 28.950

3. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 28.650

4. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 28.600

5. Donnell Whittenburg, Baltimore, 28.550

6. Sean Melton, Orlando, Fla., 28.500

7. Allan Bower, Chandler, Ariz., 27.600

8. Alec Yoder, Indianapolis, 27.550

9. Akash Modi, Morganville, N.J., 27.350

10. Cameron Bock, Tustin, Calif., 27.250

11. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 27.150

12. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 27.000

13. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 26.900

14. Robert Neff, Brookfield, Wis., 26.600

15. Tanner Justus, Cypress, Texas, 26.500

16. Jalon Stephens, Shreveport, La., 26.300

17. Kiwan Watts, Richmond, Va., 26.250

18. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 26.050

18. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 26.050

20. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 26.000

21. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 25.850

22. Tyler Schaal, Miami, Fla., 25.400

23. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 25.150

24. William Jeffreys, Raleigh, N.C., 24.700

25. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 24.650

26. Gage Dyer, Yukon, Okla., 24.550

27. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 24.300

28. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 24.050

29. Kyte Crigger, Manassas, Va., 23.900

30. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 23.750

Vault

1. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 29.550

2. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 29.150

3. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 28.900

4. Sean Melton, Orlando, Fla., 28.700

5. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 28.650

5. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 28.650

7. Akash Modi, Morganville, N.J., 28.600

8. Allan Bower, Chandler, Ariz., 28.400

9. Kiwan Watts, Richmond, Va., 28.300

10. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 28.200

10. Robert Neff, Brookfield, Wis., 28.200

12. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 28.150

13. Kyte Crigger, Manassas, Va., 27.900

13. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 27.900

13. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 27.900

16. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 27.750

17. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 27.650

17. Sebastian Quiana, Oradell, N.J., 27.650

19. Alec Yoder, Indianapolis, 27.600

19. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 27.600

19. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 27.600

22. Tanner Justus, Cypress, Texas, 27.550

22. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 27.550

24. Cameron Bock, Tustin, Calif., 27.400

25. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 27.150

26. Tyler Schaal, Miami, 26.600

26. Gage Dyer, Yukon, Okla., 26.600

28. William Jeffreys, Raleigh, N.C., 26.450

29. Alex Diab, Glen Ellyn, Ill., 13.650

30. Jalon Stephens, Shreveport, La., 13.600

Parallel Bars

1. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 29.550

2. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 28.350

3. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 28.100

4. Alec Yoder, Indianapolis, 27.950

5. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 27.800

6. Cameron Bock, Tustin, Calif., 27.750

7. Allan Bower, Chandler, Ariz., 27.550

8. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 27.400

9. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 26.950

9. Donnell Whittenburg, Baltimore, 26.950

9. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 26.950

9. Adrian De Los Angeles, Long Beach, Calif., 26.950

13. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 26.700

14. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 26.550

15. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 26.500

15. Akash Modi, Morganville, N.J., 26.500

17. Gage Dyer, Yukon, Okla., 26.400

18. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 26.250

19. Robert Neff, Brookfield, Wis., 26.100

19. Sebastian Quiana, Oradell, N.J., 26.100

21. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 26.050

21. Sean Melton, Orlando, Fla., 26.050

21. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 26.050

24. Ellis Mannon, Indianapolis, 25.950

25. Kiwan Watts, Richmond, Va., 25.800

26. Tanner Justus, Cypress, Texas, 25.700

27. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 25.200

28. Kyte Crigger, Manassas, Va., 25.050

29. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 24.750

30. Jalon Stephens, Shreveport, La., 23.550

Horizontal Bar

1. Sam Mikulak, Newport Coast, Calif., 28.400

2. Donothan Bailey, Mission Viejo, Calif., 27.550

3. Colin VanWicklen, Magnolia, Texas, 27.000

4. Genki Suzuki, North Wales, Pa., 26.950

5. Akash Modi, Morganville, N.J., 26.850

6. Robert Neff, Brookfield, Wis., 26.800

7. Shane Wiskus, Spring Park, Minn., 26.600

8. Cameron Bock, Tustin, Calif., 26.500

9. Kanji Oyama, Huntington Beach, Calif., 26.300

10. Adrian De Los Angeles, Long Beach, Calif., 26.250

11. Yul Moldauer, Arvada, Colo., 26.200

11. Gage Dyer, Yukon, Okla., 26.200

13. Alec Yoder, Indianapolis, 26.050

13. Jalon Stephens, Shreveport, La., 26.050

15. Allan Bower, Chandler, Ariz., 25.850

16. Kiwan Watts, Richmond, Va., 25.800

17. Bennet Huang, Palo Alto, Calif., 25.750

18. Grant Breckenridge, Libertyville, Ill., 25.650

19. Sean Melton, Orlando, Fla., 25.550

20. Alexei Vernyi, Cypress, Texas, 25.400

21. Tanner Justus, Cypress, Texas, 24.900

22. Anthony Stephenson, Fishers, Ind., 24.800

23. Sebastian Quiana, Oradell, N.J., 24.650

23. Seth Delbridge, Floyds Knobs, Ind., 24.650

25. Jacob Moore, West Bloomfield, Mich., 24.550

26. Kyte Crigger, Manassas, Va., 24.400

27. Jake Brodarzon, Paramus, N.J., 24.350

28. Trevor Howard, Columbus, Ohio, 24.100

29. William Jeffreys, Raleigh, N.C., 23.500

30. Ellis Mannon, Indianapolis, 23.450

31. Alex Diab, Glen Ellyn, Ill., 12.550

32. Kyle King, Mesquite, Texas, 12.150

Juniors 17-18 Division All-around

1. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 158.350

2. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 158.150

3. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 156.550

4. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 156.000

5. Curran Phillips, Naperville, Ill., 153.550

6. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 152.950

7. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 152.850

8. Evan Davis, Houston, 152.300

9. Jordan Williams, Concord, Calif., 152.100

10. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 151.200

11. Angel Leon, Tucson, Ariz., 150.450

12. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 150.250

13. Jack Freeman, Cypress, Texas, 149.200

14. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 147.750

15. Blake Wilson, Temecula, Calif., 144.700

Floor Exercise

1. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 27.750

2. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 27.400

3. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 27.300

4. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 27.150

5. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 27.100

5. Jack Freeman, Cypress, Texas, 27.100

7. Angel Leon, Tucson, Ariz., 27.000

8. Jordan Williams, Concord, Calif., 26.850

9. Curran Phillips, Naperville, Ill., 26.600

10. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 26.400

11. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 26.350

11. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 26.350

13. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 26.200

14. Evan Davis, Houston, 26.000

15. Blake Wilson, Temecula, Calif., 25.950

Pommel Horse

1. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 26.300

2. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 25.750

3. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 25.150

4. Evan Davis, Houston, 24.800

4. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 24.800

6. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 24.450

7. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 24.350

8. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 24.150

8. Jordan Williams, Concord, Calif., 24.150

10. Jack Freeman, Cypress, Texas, 24.100

11. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 23.950

12. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 23.700

13. Curran Phillips, Naperville, Ill., 23.350

14. Angel Leon, Tucson, Ariz., 21.250

15. Blake Wilson, Temecula, Calif., 19.500

Still Rings

1. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 26.500

1. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 26.500

3. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 26.200

4. Evan Davis, Houston, 26.150

5. Angel Leon, Tucson, Ariz., 25.950

6. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 25.850

7. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 25.550

8. Curran Phillips, Naperville, Ill., 25.400

9. Blake Wilson, Temecula, Calif., 25.250

10. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 25.200

10. Jordan Williams, Concord, Calif., 25.200

12. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 25.000

13. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 24.950

13. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 24.950

15. Jack Freeman, Cypress, Texas, 24.650

Vault

1. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 28.750

2. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 28.500

3. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 28.150

3. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 28.150

5. Curran Phillips, Naperville, Ill., 28.000

6. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 27.950

7. Jordan Williams, Concord, Calif., 27.750

8. Jack Freeman, Cypress, Texas, 27.600

9. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 27.400

9. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 27.400

11. Evan Davis, Houston, 27.100

12. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 26.600

12. Angel Leon, Tucson, Ariz., 26.600

14. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 26.500

15. Blake Wilson, Temecula, Calif., 26.350

Parallel Bars

1. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 25.750

1. Curran Phillips, Naperville, Ill., 25.750

3. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 25.600

4. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 25.300

5. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 25.150

6. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 25.100

7. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 25.050

8. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 25.000

9. Blake Wilson, Temecula, Calif., 24.450

10. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 24.400

11. Angel Leon, Tucson, Ariz., 24.350

12. Jordan Williams, Concord, Calif., 23.800

13. Evan Davis, Houston, 23.400

14. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 22.750

15. Jack Freeman, Cypress, Texas, 21.750

Horizontal Bar

1. Brandon Briones, Gilbert, Ariz., 25.850

2. Angel Leon, Tucson, Ariz., 25.300

3. Spencer Goodell, Tigard, Ore., 25.250

4. Riley Loos, El Dorado Hills, Calif., 25.000

5. Vitaliy Guimaraes, Arvada, Colo., 24.900

6. Evan Davis, Houston, 24.850

7. Curran Phillips, Naperville, Ill., 24.450

8. Jordan Williams, Concord, Calif., 24.350

9. Crew Bold, Delray Beach, Fla., 24.300

10. Jack Freeman, Cypress, Texas, 24.000

11. Adam Wooten, Kingston Springs, Tenn., 23.900

12. Michael Fletcher, Nashua, N.H., 23.600

13. Blake Wilson, Temecula, Calif., 23.200

14. Kevin Penev, Penfield, N.Y., 22.500

15. Liam Doherty-Herwitz, Bedford, Mass., 19.950

___

15-16 Division All-Around

1. Isaiah Drake, Los Angeles, 155.350

1. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 155.350

1. Justin Ah Chow, Miami, 155.350

4. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 155.300

5. Nicolas Kuebler, Seattle, 154.350

6. Raydel Gamboa, Phoenix, 153.600

7. Khoi Young, Bowie, Md., 153.450

8. John Chou, Cypress, Texas, 153.400

9. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 153.150

10. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 150.600

10. Paul Juda, Deerfield, Ill., 150.600

12. Michael Jaroh, Northville, Mich., 150.300

13. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 149.200

14. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 148.700

15. Daniel Simmons, Katy, Texas, 148.050

16. Will Hauke, Indianapolis, 147.950

17. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 147.350

18. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 146.700

19. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 146.050

20. Logan Myers, Morrison, Colo., 144.050

21. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 143.200

22. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 139.800

23. Matt Cormier, Milton, Mass., 139.700

24. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 135.900

25. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 131.550

Floor Exercise

1. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 27.150

2. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 26.750

3. Isaiah Drake, Los Angeles, 26.700

4. John Chou, Cypress, Texas, 26.650

5. Raydel Gamboa, Phoenix, 26.550

6. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 26.500

7. Khoi Young, Bowie, Md., 26.250

8. Paul Juda, Deerfield, Ill., 26.200

9. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 25.800

9. Nicolas Kuebler, Seattle, 25.800

11. Justin Ah Chow, Miami, 25.750

11. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 25.750

13. Daniel Simmons, Katy, Texas, 25.600

14. Will Hauke, Indianapolis, 25.400

14. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 25.400

16. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 25.150

17. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 25.100

18. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 25.000

19. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 24.800

20. Matt Cormier, Milton, Mass., 24.300

21. Michael Jaroh, Northville, Mich., 24.100

22. Logan Myers, Morrison, Colo., 22.550

23. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 22.250

24. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 21.700

25. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 12.700

Pommel Horse

1. Khoi Young, Bowie, Md., 26.850

2. John Chou, Cypress, Texas, 26.450

3. Michael Jaroh, Northville, Mich., 26.150

4. Raydel Gamboa, Phoenix, 25.950

5. Paul Juda, Deerfield, Ill., 25.750

6. Isaiah Drake, Los Angeles, 25.500

7. Nicolas Kuebler, Seattle, 25.450

8. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 25.350

9. Will Hauke, Indianapolis, 25.200

10. Justin Ah Chow, Miami, 25.150

11. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 24.200

12. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 24.150

13. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 23.950

14. Daniel Simmons, Katy, Texas, 23.850

15. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 23.650

16. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 23.200

17. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 23.150

18. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 22.000

19. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 21.950

20. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 21.900

21. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 21.600

22. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 21.450

23. Logan Myers, Morrison, Colo., 21.000

24. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 20.000

25. Matt Cormier, Milton, Mass., 16.800

Still Rings

1. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 26.650

2. Paul Juda, Deerfield, Ill., 26.350

3. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 26.050

3. Michael Jaroh, Northville, Mich., 26.050

5. Nicolas Kuebler, Seattle, 26.000

6. Justin Ah Chow, Miami, 25.750

7. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 25.350

7. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 25.350

9. Logan Myers, Morrison, Colo., 25.250

10. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 25.100

11. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 25.050

12. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 24.750

13. Isaiah Drake, Los Angeles, 24.600

14. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 24.550

15. Khoi Young, Bowie, Md., 24.500

16. Daniel Simmons, Katy, Texas, 24.450

17. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 24.400

18. Matt Cormier, Milton, Mass., 24.300

19. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 24.050

19. Raydel Gamboa, Phoenix, 24.050

21. John Chou, Cypress, Texas, 23.750

22. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 23.450

23. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 23.000

24. Will Hauke, Indianapolis, 22.700

25. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 22.100

Vault

1. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 28.850

2. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 28.500

3. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 28.350

4. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 27.900

5. Isaiah Drake, Los Angeles, 27.750

5. Justin Ah Chow, Miami, 27.750

7. Khoi Young, Bowie, Md., 27.650

7. Michael Jaroh, Northville, Mich., 27.650

9. Daniel Simmons, Katy, Texas, 27.550

9. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 27.550

11. Logan Myers, Morrison, Colo., 27.450

12. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 27.400

13. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 27.150

13. John Chou, Cypress, Texas, 27.150

15. Matt Cormier, Milton, Mass., 27.050

16. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 27.000

17. Raydel Gamboa, Phoenix, 26.900

18. Paul Juda, Deerfield, Ill., 26.750

19. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 26.600

20. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 26.450

21. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 26.350

22. Will Hauke, Indianapolis, 26.200

23. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 25.850

24. Nicolas Kuebler, Seattle, 25.750

25. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 22.650

Parallel Bars

1. Justin Ah Chow, Miami, 26.600

2. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 25.700

2. Nicolas Kuebler, Seattle, 25.700

4. Isaiah Drake, Los Angeles, 25.650

4. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 25.650

6. Khoi Young, Bowie, Md., 25.250

7. Raydel Gamboa, Phoenix, 25.200

8. John Chou, Cypress, Texas, 25.100

9. Will Hauke, Indianapolis, 24.450

9. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 24.450

11. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 24.100

11. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 24.100

11. Daniel Simmons, Katy, Texas, 24.100

14. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 24.050

15. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 23.850

16. Matt Cormier, Milton, Mass., 23.600

16. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 23.600

18. Paul Juda, Deerfield, Ill., 23.550

18. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 23.550

20. Logan Myers, Morrison, Colo., 23.500

21. Michael Jaroh, Northville, Mich., 22.950

22. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 22.700

23. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 22.650

24. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 22.550

25. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 21.800

Horizontal Bar

1. Taylor Burkhart, Morrison, Colo., 26.000

2. Nicolas Kuebler, Seattle, 25.650

3. Fuzzy Benas, Richmond, Texas, 25.200

4. Isaiah Drake, Los Angeles, 25.150

5. Raydel Gamboa, Phoenix, 24.950

5. Zachary Tiderman, Wilsonville, Ore., 24.950

5. Taylor Christopulos, Layton, Utah, 24.950

8. Colt Walker, Cedar Park, Texas, 24.600

9. Jeremy Bischoff, Canyon Country, Calif., 24.400

10. Justin Ah Chow, Miami, 24.350

11. John Chou, Cypress, Texas, 24.300

11. Logan Myers, Morrison, Colo., 24.300

13. Brandon Nguyen, Elk Grove, Calif., 24.050

14. Will Hauke, Indianapolis, 24.000

15. Donovan Hewitt, Burtonsville, Md., 23.900

16. Zachary Martin, Elk Grove, Calif., 23.850

17. Matt Cormier, Milton, Mass., 23.650

18. Michael Jaroh, Northville, Mich., 23.400

19. Cannon Johnson, Teaneck, N.J., 23.350

20. Khoi Young, Bowie, Md., 22.950

21. Oliver Zavela, Lakeway, Texas, 22.850

22. Noah Giordano, CastleRock, Colo., 22.550

23. Daniel Simmons, Katy, Texas, 22.500

24. Tyler Rockwood, Lancaster, Ohio, 22.400

25. Paul Juda, Deerfield, Ill., 22.000

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.