US Gymnastics Championships Results

By The Associated Press

Friday At TD Garden Boston Day one of two Seniors All-around

1. Simone Biles, Spring, Texas, 60.100

2. Morgan Hurd, Middletown, Del., 57.000

3. Riley McCusker, Brielle, N.J., 56.050

4. Grace McCallum, Isanti, Minn., 55.900

5. Trinity Thomas, York, Pa., 55.500

6. Shilese Jones, Westerville, Ohio, 55.300

7. Jade Carey, Phoenix, 54.950

8. Kara Eaker, Grain Valley, Mo., 54.800

9. Alyona Shchennikova, Evergreen, Colo., 53.750

9. Shania Adams, Plain City, Ohio, 53.750

9. Ragan Smith, Lewisville, Texas, 53.750

12. Jordan Chiles, Vancouver, Wash., 53.600

13. Margzetta Frazier, Sicklerville, N.J., 52.350

14. Audrey Davis, Frisco, Texas, 51.300

15. Sloane Blakely, Frisco, Texas, 50.700

16. Maddie Johnston, Boyds, Md., 50.250

17. Luisa Blanco, Little Elm, Texas, 49.600

18. Olivia Dunne, Hillsdale, N.J., 48.300

Vault

1. Simone Biles, Spring, Texas, 15.525

2. Jordan Chiles, Vancouver, Wash., 14.400

3. Jade Carey, Phoenix, 14.250

Uneven Bars

1. Simone Biles, Spring, Texas, 14.850

2. Morgan Hurd, Middletown, Del., 14.650

3. Riley McCusker, Brielle, N.J., 14.500

4. Trinity Thomas, York, Pa., 14.400

5. Shilese Jones, Westerville, Ohio, 13.950

6. Grace McCallum, Isanti, Minn., 13.900

7. Shania Adams, Plain City, Ohio, 13.700

8. Deanne Soza, Coppell, Texas, 13.600

9. Kara Eaker, Grain Valley, Mo., 13.500

10. Alyona Shchennikova, Evergreen, Colo., 13.450

11. Ragan Smith, Lewisville, Texas, 13.350

12. Jordan Chiles, Vancouver, Wash., 13.050

13. Sloane Blakely, Frisco, Texas, 12.650

14. Jade Carey, Phoenix, 12.550

14. Margzetta Frazier, Sicklerville, N.J., 12.550

16. Audrey Davis, Frisco, Texas, 11.750

17. Maddie Johnston, Boyds, Md., 11.600

18. Luisa Blanco, Little Elm, Texas, 11.400

19. Olivia Dunne, Hillsdale, N.J., 11.200

Balance Beam

1. Simone Biles, Spring, Texas, 15.200

2. Kara Eaker, Grain Valley, Mo., 14.200

3. Riley McCusker, Brielle, N.J., 14.150

4. Morgan Hurd, Middletown, Del., 14.100

5. Grace McCallum, Isanti, Minn., 13.800

6. Trinity Thomas, York, Pa., 13.750

6. Jade Carey, Phoenix, 13.750

8. Shania Adams, Plain City, Ohio, 13.550

8. Jordan Chiles, Vancouver, Wash., 13.550

10. Adeline Kenlin, Iowa City, Iowa, 13.400

11. Alyona Shchennikova, Evergreen, Colo., 13.300

11. Shilese Jones, Westerville, Ohio, 13.300

13. Margzetta Frazier, Sicklerville, N.J., 13.100

13. Ragan Smith, Lewisville, Texas, 13.100

15. Audrey Davis, Frisco, Texas, 12.950

16. Jaylene Gilstrap, McKinney, Texas, 12.650

17. Sloane Blakely, Frisco, Texas, 12.600

18. Luisa Blanco, Little Elm, Texas, 12.550

19. Maddie Johnston, Boyds, Md., 12.200

20. Olivia Dunne, Hillsdale, N.J., 11.950

Floor Exercise

1. Simone Biles, Spring, Texas, 14.450

2. Jade Carey, Phoenix, 14.100

3. Morgan Hurd, Middletown, Del., 13.850

4. Grace McCallum, Isanti, Minn., 13.800

5. Kara Eaker, Grain Valley, Mo., 13.400

6. Shilese Jones, Westerville, Ohio, 13.350

6. Trinity Thomas, York, Pa., 13.350

8. Riley McCusker, Brielle, N.J., 13.300

9. Ragan Smith, Lewisville, Texas, 13.100

10. Shania Adams, Plain City, Ohio, 13.000

10. Alyona Shchennikova, Evergreen, Colo., 13.000

12. Maddie Johnston, Boyds, Md., 12.900

13. Margzetta Frazier, Sicklerville, N.J., 12.800

14. Adeline Kenlin, Iowa City, Iowa, 12.700

15. Jaylene Gilstrap, McKinney, Texas, 12.650

16. Deanne Soza, Coppell, Texas, 12.550

17. Audrey Davis, Frisco, Texas, 12.500

18. Luisa Blanco, Little Elm, Texas, 12.450

19. Olivia Dunne, Hillsdale, N.J., 12.050

19. Sloane Blakely, Frisco, Texas, 12.050

21. Jordan Chiles, Vancouver, Wash., 12.000

Juniors All-around

1. Leanne Wong, Overland Park, Kan., 56.400

2. Sunisa Lee, St. Paul, Minn., 55.900

3. Kayla Di Cello, Boyds, Md., 55.250

4. Skye Blakely, Frisco, Texas, 54.800

5. Konnor McClain, Cross lanes, W. Va., 54.500

6. Olivia Greaves, Staten Island, N.Y., 53.400

7. Tori Tatum, Chanhassen, Minn., 53.050

8. Alexis Jeffrey, Warrensburg, Mo., 52.500

9. Karis German, Spring, Texas, 52.250

10. Kailin Chio, Henderson, Nev., 51.950

11. Aleah Finnegan, Lee’s Summit, Mo., 51.550

11. Selena Harris, Henderson, Nev., 51.550

11. Claire Dean, Piedmont, Calif., 51.550

14. Zoe Gravier, Holmdel, N.J., 51.500

15. Sydney Morris, Bowie, Md., 51.450

16. Sophia Butler, Houston, 51.250

17. Jordan Bowers, Lincoln, Neb., 51.000

17. Sydney Barros, Lewisville, Texas, 51.000

19. Brenna Neault, Rancho Cucamonga, Calif., 50.800

20. Ciena Alipio, San Jose, Calif., 50.250

21. Levi Jung-Ruivivar, Woodland Hills, Calif., 49.850

22. Lilly Lippeatt, Mason, Ohio, 49.300

23. Katelyn Rosen, Boerne, Texas, 48.850

Vault

1. Kayla Di Cello, Boyds, Md., 14.750

2. Leanne Wong, Overland Park, Kan., 14.600

2. Aleah Finnegan, Lee’s Summit, Mo., 14.600

4. Skye Blakely, Frisco, Texas, 14.400

5. Sunisa Lee, St. Paul, Minn., 14.250

6. Tori Tatum, Chanhassen, Minn., 14.100

7. Selena Harris, Henderson, Nev., 13.700

8. Ciena Alipio, San Jose, Calif., 13.600

8. Konnor McClain, Cross lanes, W. Va., 13.600

10. Sydney Barros, Lewisville, Texas, 13.550

11. Karis German, Spring, Texas, 13.500

12. Olivia Greaves, Staten Island, N.Y., 13.450

12. Jordan Bowers, Lincoln, Neb., 13.450

14. Sophia Butler, Houston, 13.350

15. Zoe Gravier, Holmdel, N.J., 13.300

15. Brenna Neault, Rancho Cucamonga, Calif., 13.300

15. Kailin Chio, Henderson, Nev., 13.300

15. Claire Dean, Piedmont, Calif., 13.300

19. Alexis Jeffrey, Warrensburg, Mo., 13.250

20. Katelyn Rosen, Boerne, Texas, 13.200

21. Levi Jung-Ruivivar, Woodland Hills, Calif., 13.150

22. Lilly Lippeatt, Mason, Ohio, 13.000

23. Sydney Morris, Bowie, Md., 12.900

Uneven Bars

1. Sunisa Lee, St. Paul, Minn., 14.800

2. Leanne Wong, Overland Park, Kan., 14.350

3. Konnor McClain, Cross lanes, W. Va., 14.300

4. Kayla Di Cello, Boyds, Md., 14.200

5. Skye Blakely, Frisco, Texas, 13.950

5. Olivia Greaves, Staten Island, N.Y., 13.950

7. Alexis Jeffrey, Warrensburg, Mo., 13.800

8. Claire Dean, Piedmont, Calif., 13.300

8. Sydney Morris, Bowie, Md., 13.300

10. Tori Tatum, Chanhassen, Minn., 13.250

11. JaFree Scott, Independence, Mo., 13.200

12. Karis German, Spring, Texas, 13.150

12. Levi Jung-Ruivivar, Woodland Hills, Calif., 13.150

12. Jordan Bowers, Lincoln, Neb., 13.150

15. Sydney Barros, Lewisville, Texas, 13.100

16. Selena Harris, Henderson, Nev., 13.050

17. Kailin Chio, Henderson, Nev., 13.000

18. Zoe Gravier, Holmdel, N.J., 12.950

19. Brenna Neault, Rancho Cucamonga, Calif., 12.500

20. Katelyn Rosen, Boerne, Texas, 12.000

20. Aleah Finnegan, Lee’s Summit, Mo., 12.000

22. Sophia Butler, Houston, 11.700

23. Lilly Lippeatt, Mason, Ohio, 11.500

24. Ciena Alipio, San Jose, Calif., 10.550

Balance Beam

1. Sunisa Lee, St. Paul, Minn., 14.050

2. Ciena Alipio, San Jose, Calif., 14.000

2. Konnor McClain, Cross lanes, W. Va., 14.000

4. Sydney Morris, Bowie, Md., 13.800

5. Leanne Wong, Overland Park, Kan., 13.600

6. Kayla Di Cello, Boyds, Md., 13.450

7. Sophia Butler, Houston, 13.400

8. Kailin Chio, Henderson, Nev., 13.300

9. Aleah Finnegan, Lee’s Summit, Mo., 13.250

9. Skye Blakely, Frisco, Texas, 13.250

11. Olivia Greaves, Staten Island, N.Y., 13.000

12. Karis German, Spring, Texas, 12.950

13. Zoe Gravier, Holmdel, N.J., 12.900

13. Katelyn Rosen, Boerne, Texas, 12.900

15. Tori Tatum, Chanhassen, Minn., 12.800

16. Selena Harris, Henderson, Nev., 12.750

16. Claire Dean, Piedmont, Calif., 12.750

18. Alexis Jeffrey, Warrensburg, Mo., 12.650

19. Brenna Neault, Rancho Cucamonga, Calif., 12.600

20. Lilly Lippeatt, Mason, Ohio, 12.450

21. Sydney Barros, Lewisville, Texas, 12.100

22. Jordan Bowers, Lincoln, Neb., 11.750

23. Levi Jung-Ruivivar, Woodland Hills, Calif., 11.250

Floor Exercise

1. Leanne Wong, Overland Park, Kan., 13.850

2. Skye Blakely, Frisco, Texas, 13.200

3. Olivia Greaves, Staten Island, N.Y., 13.000

4. Tori Tatum, Chanhassen, Minn., 12.900

5. Kayla Di Cello, Boyds, Md., 12.850

6. Alexis Jeffrey, Warrensburg, Mo., 12.800

6. Sophia Butler, Houston, 12.800

6. Sunisa Lee, St. Paul, Minn., 12.800

9. Karis German, Spring, Texas, 12.650

9. Jordan Bowers, Lincoln, Neb., 12.650

11. Konnor McClain, Cross lanes, W. Va., 12.600

12. Brenna Neault, Rancho Cucamonga, Calif., 12.400

13. Zoe Gravier, Holmdel, N.J., 12.350

13. Lilly Lippeatt, Mason, Ohio, 12.350

13. Kailin Chio, Henderson, Nev., 12.350

16. Levi Jung-Ruivivar, Woodland Hills, Calif., 12.300

17. Sydney Barros, Lewisville, Texas, 12.250

18. Claire Dean, Piedmont, Calif., 12.200

19. Ciena Alipio, San Jose, Calif., 12.100

20. Selena Harris, Henderson, Nev., 12.050

21. Aleah Finnegan, Lee’s Summit, Mo., 11.700

22. Sydney Morris, Bowie, Md., 11.450

23. Katelyn Rosen, Boerne, Texas, 10.750

