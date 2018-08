USGA-U.S. Amateur Scores

By The Associated Press

Monday

At p-Pebble Beach Golf Links

Yardage: 7,075; Par: 71 (35-36) At s-Spyglass Hill Golf Course Yardage: 6,987; Par: 72 (36-36) Pebble Beach, Calif.

x-Hillier and Phillips are both 4-under-par and tied for the lead.

First Round

x-Daniel Hillier, New Zealand 32-35_67-p

x-Trevor Phillips, Inman, S.C. 36-32_68-s

Isaiah Salinda, South San Francisco 33-35_68-p

Cole Hammer, Houston 32-37_69-p

William Gordon, Davidson, N.C. 32-37_69-p

Akshay Bhatia, Wake Forest, N.C. 36-34_70-p

Alex Scott, Traverse City, Mich. 36-34_70-p

Austin Squires, Union, Ky. 37-33_70-s

Cameron Sisk, El Cajon, Calif. 35-35_70-s

Chun An Yu, Taiwan 35-35_70-s

Jacob Solomon, Auburn, Ala. 34-36_70-s

Jesus Montenegro, Argentina 33-37_70-p

Michael Brennan, Leesburg, Va. 35-35_70-s

Michael Thorbjornsen, Wellesley, Mass. 33-37_70-p

Raul Pereda, Mexico 33-37_70-p

Ryan Smith, Carlsbad, Calif. 36-34_70-s

Zach Murray, Australia 33-37_70-p

Zack Gordon, Gaffney, S.C. 34-36_70-p

Zheng Kai Bai, China 35-35_70-p

Andrew Alligood, St. Johns, Fla. 34-37_71-p

Anthony Sebastianelli, Clarks Summit, Pa. 36-35_71-s

Ben Sigel, Deephaven, Minn. 35-36_71-p

Braden Thornberry, Olive Branch, Miss. 34-37_71-p

Clay Feagler, Laguna Niguel, Calif. 34-37_71-p

Davis Chatfield, Attleboro, Mass. 36-35_71-s

Drew Kittleson, Scottsdale, Ariz. 35-36_71-p

Hayden Wood, Edmond, Okla. 36-35_71-p

Justin Suh, San Jose, Calif. 37-34_71-s

Kristoffer Reitan, Norway 35-36_71-s

Nick Lyerly, Salisbury, N.C. 34-37_71-p

Patrick Martin, Birmingham, Ala. 33-38_71-p

Ryan Burnett, Lafayette, Calif. 35-36_71-s

Ryggs Johnston, Libby, Mont. 35-36_71-p

Shintaro Ban, San Jose, Calif. 38-33_71-s

Trey Winstead, Baton Rouge, La. 38-33_71-p

Tyler Strafaci, Davie, Fla. 37-34_71-s

Viktor Hovland, Norway 35-36_71-p

Zach Bauchou, Forest, Va. 34-37_71-s

Alex Fitzpatrick, England 34-38_72-p

Alex Vogelsong, Palm City, Fla. 34-38_72-p

Andy Ogletree, Little Rock, Miss. 38-34_72-p

Brandon Dalinka, Margate City, N.J. 34-38_72-s

Brandon Mancheno, Jacksonville, Fla. 36-36_72-p

Caleb Ramirez, Blythe, Calif. 34-38_72-p

Cameron Meeks, Las Vegas 36-36_72-p

Collin Morikawa, La Canada Flintridge, Calif. 36-36_72-p

Derek Bayley, Rathdrum, Idaho 36-36_72-p

Garrett Rank, Canada 37-35_72-p

Harry Hall, England 35-37_72-p

Hayden Buckley, Tupelo, Miss. 37-35_72-p

Hugo Bernard, Canada 35-37_72-p

Jackson Van Paris, Pinehurst, N.C. 34-38_72-p

Joey Savoie, Canada 38-34_72-s

John Augenstein, Owensboro, Ky. 34-38_72-p

Max Theodorakis, Danbury, Conn. 35-37_72-p

Min Woo Lee, Australia 35-37_72-p

Noah Goodwin, Corinth, Texas 37-35_72-s

Trent Phillips, Inman, S.C. 36-36_72-s

Alex Smalley, Greensboro, N.C. 35-38_73-p

Andy Spencer, Prairie Village, Kan. 35-38_73-s

Austin Liu, Oak Park, Calif. 38-35_73-s

Ben Greve, Minneapolis 35-38_73-p

Benjamin Shipp, Atlanta 37-36_73-s

Brad Dalke, Norman, Okla. 36-37_73-s

Bradford Tilley, Easton, Conn. 35-38_73-p

Brett Robinson, Tustin, Calif. 35-38_73-s

Chandler Phillips, Huntsville, Texas 38-35_73-s

Christian Cavaliere, Katonah, N.Y. 36-37_73-p

Dan Erickson, Pace, Fla. 36-37_73-s

Eric Ansett, Spokane, Wash. 36-37_73-p

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-36_73-p

Fred Lacroix, France 35-38_73-p

Harrison Ott, Brookfield, Wis. 35-38_73-p

Hurly Long, Germany 37-36_73-p

Ian Siebers, Bellevue, Wash. 36-37_73-p

Jack Rhea, Jonesborough, Tenn. 36-37_73-s

Jacob Bergeron, Slidell, La. 33-40_73-p

James Imai, Brookline, Mass. 34-39_73-p

Joshua McCarthy, Danville, Calif. 37-36_73-s

Kaleb Johnson, Naples, Fla. 34-39_73-p

Luis Fernando Barco, Peru 39-34_73-s

Matthew Bassler, Baltimore 37-36_73-p

Matthew Paradis, Hooksett, N.H. 36-37_73-s

McClure Meissner, San Antonio 34-39_73-p

Nick Costello, Austin, Texas 39-34_73-s

Patrick McCarthy, Albuquerque 34-39_73-p

Rhett Rasmussen, Draper, Utah 36-37_73-s

Scott Harvey, Greensboro, N.C. 34-39_73-p

Shae Wools-Cobb, Australia 36-37_73-p

Triston Fisher, Southlake, Texas 37-36_73-s

Will Grimmer, Cincinnati 37-36_73-p

Alvaro Ortiz, Mexico 35-39_74-s

Austin Sipe, Centerville, Ohio 38-36_74-s

Blake Windred, Australia 39-35_74-p

Chase Carlson, Tacoma, Wash. 39-35_74-s

Christopher Tuulik, San Diego 36-38_74-p

Corby Segal, Santa Clarita, Calif. 35-39_74-p

Davis Riley, Hattiesburg, Miss. 35-39_74-s

Davis Shore, Brentwood, Tenn. 37-37_74-p

Dylan Menante, Carlsbad, Calif. 38-36_74-s

Dylan Perry, Australia 37-37_74-s

Eoin Leonard, Ireland 37-37_74-s

Erick Morales, Puerto Rico 38-36_74-p

Etienne Brault, Canada 35-39_74-p

Jacob Huizinga, Orlando, Fla. 33-41_74-s

Luis Gagne, Costa Rica 37-37_74-p

Mason Overstreet, Kingfisher, Okla. 34-40_74-p

Matthew Griggs, Prosper, Texas 36-38_74-p

Oliver Gillberg, Sweden 37-37_74-p

Peter Kuest, Fresno, Calif. 38-36_74-s

Riley Elmes, Lake Oswego, Ore. 36-38_74-s

Sam Goldenring, Florham Park, N.J. 38-36_74-s

Sam O’Dell, Hurricane, W.Va. 37-37_74-p

Scott Purvis, Springdale, Ark. 36-38_74-s

Shrish Dwivedi, Redwood City, Calif. 38-36_74-p

Timmy Hildebrand, Carmel, Ind. 38-36_74-p

Toks Pedro, Nigeria 35-39_74-p

Will Holmgren, Plymouth, Minn. 34-40_74-p

William Mouw, Chino, Calif. 37-37_74-p

Alex Schaake, Omaha, Neb. 38-37_75-s

Austin Eckroat, Edmond, Okla. 35-40_75-p

Charles Waddell, Chicago 39-36_75-p

Chase Johnson, Barberton, Ohio 39-36_75-p

Colby Dean, Eagle, Idaho 38-37_75-p

Devon Bling, Ridgecrest, Calif. 37-38_75-p

Donnie Trosper, Canton, Mich. 35-40_75-p

Garett Reband, York, S.C. 36-39_75-s

Gaven Lane, Argyle, Texas 37-38_75-p

Gordon Neale, Dove Canyon, Calif. 38-37_75-s

Hide Yoshihara, Japan 37-38_75-s

J.R. Warthen, Pismo Beach, Calif. 35-40_75-p

Jeff Wilson, Fairfield, Calif. 37-38_75-s

Joe Du Chateau, Fond Du Lac, Wis. 37-38_75-s

John Pak, Scotch Plains, N.J. 38-37_75-s

Kaiwen Liu, China 38-37_75-s

Kevin O’Connell, Cary, N.C. 34-41_75-p

Khavish Varadan, Malaysia 38-37_75-p

Logan Lowe, Grass Valley, Calif. 38-37_75-s

Mark Lawrence Jr., Richmond, Va. 38-37_75-s

Mitchell Meissner, San Antonio 39-36_75-p

Noah Norton, Chico, Calif. 39-36_75-s

Parker Reddig, Minneapolis 36-39_75-s

Quade Cummins, Weatherford, Okla. 40-35_75-s

Ryan Stachler, Milton, Ga. 35-40_75-s

Shawn Lu, Honolulu 40-35_75-p

Spencer Ralston, Gainesville, Ga. 37-38_75-s

Tanner Owens, Milton, Tenn. 36-39_75-p

Taylor Wood, Coto De Caza, Calif. 40-35_75-s

Trace Crowe, Easley, S.C. 39-36_75-s

Travis Vick, Houston 38-37_75-p

Zach Smith, Isla Vista, Calif. 37-38_75-s

Andrew Bailey, Cleveland 38-38_76-s

Andrew Orischak, Hilton Head, S.C. 39-37_76-p

Arthur Griffin, Lake Placid, N.Y. 37-39_76-p

Avery Schneider, New Albany, Ohio 39-37_76-p

Benjamin Johnson, Downers Grove, Ill. 38-38_76-s

Brandon Wu, Scarsdale, N.Y. 37-39_76-s

Brian Blanchard, Scottsdale, Ariz. 40-36_76-p

Brian Clark, Knoxville, Tenn. 37-39_76-p

Chandler Eaton, Alpahretta, Ga. 39-37_76-p

Chandler Morgan, Lexington, Ky. 38-38_76-s

Chris Baingo, Llano, Calif. 37-39_76-p

Chris Nido, Puerto Rico 38-38_76-p

Damon Krause, Los Angeles 39-37_76-p

Dave Ryan, Taylorville, Ill. 38-38_76-s

David Micheluzzi, Australia 36-40_76-p

Derek Ackerman, Half Moon Bay, Calif. 39-37_76-p

Garrett Barber, Stuart, Fla. 39-37_76-s

Jacob Koppenberg, Bellingham, Wash. 37-39_76-p

Jake Williams, Temecula, Calif. 37-39_76-p

Jeremy Grab, Daniel Island, S.C. 36-40_76-s

Josh Whalen, Canada 39-37_76-p

Jovan Rebula, South Africa 39-37_76-s

Matthew Cocorikis, Monroe Township, N.J. 38-38_76-s

Matthew Cowgill, Weston, Mass. 40-36_76-p

Parker Holekamp, Kingwood, Texas 38-38_76-s

Patrick Murphy, Canada 37-39_76-p

Preston Summerhays, Scottsdale, Ariz. 37-39_76-p

Robin Dawson, Ireland 39-37_76-s

Ryan Marter, Columbia, S.C. 40-36_76-s

S.M. Lee, Dacula, Ga. 36-40_76-p

Sean Knapp, Oakmont, Pa. 38-38_76-p

Spencer Ball, Suwanee, Ga. 37-39_76-s

Stewart Hagestad, Newport Beach, Calif. 39-37_76-s

Sy Lovan, Canada 37-39_76-p

Alex Jamieson, Duxbury, Mass. 36-41_77-p

Angel Hidalgo, Spain 39-38_77-s

Chris Hatch, Mukilteo, Wash. 39-38_77-p

Cougar Collins, Canada 38-39_77-s

Danny Paniccia, Clovis, Calif. 35-42_77-p

Davis Lee, Ponte Vedra Beach, Fla. 38-39_77-s

Dennis Bull, Norwalk, Iowa 36-41_77-s

Erik Dulik, Great Falls, Va. 37-40_77-s

Jack Melville, Maple Glen, Pa. 34-43_77-p

Jake Beber-Frankel, Miami, Fla. 39-38_77-p

Jake Carter, Aiken, S.C. 40-37_77-s

Joey Vrzich, San Diego 37-40_77-s

Jonah Leach, Windermere, Fla. 39-38_77-s

Jorge Garcia, Venezuela 40-37_77-s

Logan Lockwood, Van, Texas 39-38_77-p

Matthew Jordan, England 35-42_77-s

Nathan Barbieri, Australia 38-39_77-p

Nolan Ray, Brentwood, Tenn. 37-40_77-s

Palmer Jackson, Murrysville, Pa. 38-39_77-s

Patrick Cover, Cornelius, N.C. 38-39_77-s

Patrick Frodigh, Westwood, Mass. 37-40_77-p

Philip Barbaree, Shreveport, La. 38-39_77-s

Sam Batta, Watertown, S.D. 39-38_77-s

Skip Berkmeyer, St. Louis 38-39_77-p

Steven Chervony, Boca Raton, Fla. 37-40_77-p

Tyler Ota, Honolulu 40-37_77-s

William Holcomb V, Crockett, Texas 36-41_77-p

Won Jun Lee, South Korea 37-40_77-p

Austin Hardman, Highlands Ranch, Colo. 39-39_78-s

Brandon Einstein, Winston-Salem, N.C. 39-39_78-s

Brandon Weaver, Purcellvillle, Va. 40-38_78-s

Chris Crisologo, Canada 38-40_78-p

Cole Harris, Carmel, Ind. 39-39_78-s

Cullen Plousha, Carlsbad, Calif. 41-37_78-p

Daniel Wetterich, Cincinnati 39-39_78-s

Devin Hernandez, St. Petersburg, Fla. 42-36_78-s

Gary Nicklaus, Jupiter, Fla. 37-41_78-s

Gian-Marco Petrozzi, England 39-39_78-s

Jack Schultz, Whitefish Bay, Wis. 37-41_78-p

James Kneen, White Lake, Mich. 38-40_78-s

Jeff Wood, Cameron Park, Calif. 40-38_78-s

Joe Highsmith, Lakewood, Wash. 37-41_78-p

Josef Dransfeld, Huntington, W.Va. 42-36_78-s

Kevin Scherr, Nazareth, Pa. 38-40_78-s

Kyler Dunkle, Larkspur, Colo. 41-37_78-s

Mario Carmona, Mexico 38-40_78-p

Mason Andersen, Chandler, Ariz. 37-41_78-s

Mason Williams, Bridgeport, W.Va. 38-40_78-p

Matt Parziale, Brockton, Mass. 39-39_78-p

Matthew Lowe, Farmingdale, N.Y. 39-39_78-s

Michael Feagles, Scottsdale, Ariz. 36-42_78-p

Michael McCoy, Norwalk, Iowa 38-40_78-s

Noah Woolsey, Pleasanton, Calif. 33-45_78-s

Patrick Welch, Providence, R.I. 39-39_78-s

Paul Simson, Raleigh, N.C. 38-40_78-p

Stephen Behr, Florence, S.C. 42-36_78-s

Todd Clements, England 40-38_78-s

Tyler Isenhart, Geneva, Ill. 39-39_78-s

Varun Chopra, Champaign, Ill. 41-37_78-p

Will Kannegieser, Minot, Maine 38-40_78-p

Yongjun Bae, South Korea 40-38_78-s

AJ Ott, Fort Collins, Colo. 42-37_79-p

Alex Shead, Augusta, Ga. 39-40_79-s

Beau Briggs, Covington, La. 39-40_79-s

Brian Ohr, Wheeling, Ill. 39-40_79-s

Darin Goldstein, New York City 40-39_79-s

Jack Tolson, Opelousas, La. 39-40_79-p

James Song, Rancho Santa Fe, Calif. 40-39_79-s

Kory Franks, Jefferson City, Mo. 40-39_79-s

Max Sear, Canada 41-38_79-s

Sahith Theegala, Chino Hills, Calif. 40-39_79-s

Steven DiLisio, Swampscott, Mass. 41-38_79-s

Zach Arsenault, Camden, N.J. 38-41_79-p

Alexander Yang, Carlsbad, Calif. 41-39_80-s

Anthony Quezada, Phoenix 43-37_80-s

Ashwin Arasu, San Diego 37-43_80-s

Carter Toms, Shreveport, La. 37-43_80-p

Charlie Dann, Australia 43-37_80-s

Connor Messick, Oak Hill, Va. 37-43_80-p

Daniel Anfield, Channahon, Ill. 38-42_80-p

Drew Pershing, Washington, Ill. 39-41_80-s

Greg Yellin, El Paso, Texas 41-39_80-p

Isaiah Jackson, Golden, Miss. 40-40_80-s

Kevin Tassistro, San Diego 44-36_80-s

Matt Liston, Louisville, Ky. 40-40_80-s

Matthew Smith, Seneca, S.C. 39-41_80-s

Patrick Gareiss, Chesapeake, Va. 39-41_80-p

Rosswell Sinclair, South Africa 39-41_80-p

Timothy Wiseman, Corydon, Ind. 39-41_80-p

Ben Reichert, Buffalo, N.Y. 39-42_81-s

Brett Young, Bethel Park, Pa. 44-37_81-s

Bryan Baumgarten, Granite Bay, Calif. 42-39_81-s

Frank Lindwall, Cedar Rapids, Iowa 41-40_81-p

Franklin Huang, San Diego. 42-39_81-s

Hayes Dupree, Mohave Valley, Ariz. 43-38_81-p

Josh Nichols, Apex, N.C. 42-39_81-p

Nicholas Dentino, Carmel, Ind. 38-43_81-p

Nick Bienz, Hoagland, Ind. 41-40_81-p

Nick Carlson, Hamilton, Mich. 39-42_81-s

Preston Ball, Raleigh, N.C. 36-45_81-p

Ryan McCarthy, Kensington, Md. 42-39_81-p

Ryan Nietfeldt, Elkhorn, Neb. 43-38_81-s

Spencer Dunaway, Mililani, Hawaii 38-43_81-s

Tyler Reisenauer, Dickinson, N.D. 42-39_81-s

Brady Dixon, Mounds, Ill. 43-39_82-s

Coby Welch, Highlands Ranch, Colo. 38-44_82-s

Grant Sutliff, Cumming, Ga. 40-42_82-s

Jack Casler, Garden City, N.Y. 41-41_82-s

Jack Wyman, South Freeport, Maine 44-38_82-s

Matthew Wetherill, Cincinnati 41-41_82-p

Ryan Spurlock, Maumelle, Ark. 41-41_82-p

Thomas Lehman, Scottsdale, Ariz. 42-40_82-p

Ethan Brue, Peoria, Ill. 41-42_83-s

Gray Barnes, Stormville, N.Y. 45-38_83-p

Jake McGlone, Charlotte, N.C. 42-41_83-s

Joe Alfieri, Lutz, Fla. 40-43_83-p

Josh McCollum, Upland, Calif. 44-39_83-s

Nicholas Tenuta, Mount Prospect, Ill. 42-41_83-s

Cody Cox, Milford, Pa. 45-39_84-s

Donald Kay, San Diego. 42-42_84-s

John Wright, Fairhope, Ala. 43-41_84-s

Luke Armbrust, Wheaton, Ill. 40-44_84-s

Mark Turner, Gloucester, Mass. 42-43_85-p

Nate Thomson, Greendale, Wis. 44-42_86-p

Tyler Vincent, Lisle, Ill. 44-42_86-p

Eric Berggren, Sweden 44-43_87-s

Hunter Atkins, West Point, Miss. 44-43_87-s

