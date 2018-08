USGA-U.S. Women’s Amateur Scores

By The Associated Press

Monday At The Golf Club of Tennessee Kingston Springs, Tenn. Yardage: 6,275; Par: 71 First Round

Alexa Pano, Lake Worth, Fla., 35-31_66

Bohyun Park, South Korea, 36-31_67

Hyun Selin, South Korea, 35-32_67

Suzuka Yamaguchi, Japan, 34-33_67

Advertisement

Patty Tavatanakit, Thailand, 33-34_67

Ziyi Wang, China, 33-34_67

Bianca Pagdanganan, Philippines, 35-32_67

Olivia Mehaffey, Northern Ireland, 34-33_67

Alice Duan, Reno, Nev., 33-35_68

Tze Han Lin, Taiwan, 33-35_68

Amy Matsuoka, Newport Beach, Calif., 33-35_68

Janet Mao, Johns Creek, Ga., 34-34_68

Lucy Li, Redwood Shores, Calif., 35-33_68

Jaclyn Lee, Canada, 34-34_68

Yuka Saso, Philippines, 35-33_68

Albane Valenzuela, Switzerland, 34-34_68

Yujeong Son, South Korea, 35-33_68

Kaylee Benton, Litchfield Park, Ariz., 36-32_68

Sophie Hausmann, Germany, 35-33_68

Crystal Wang, Diamond Bar, Calif., 32-36_68

Lauren Stephenson, Lexington, S.C., 33-36_69

Megan Yang, San Jose, Calif., 35-34_69

Elizabeth Moon, Forrest City, Ark., 35-34_69

Dylan Kim, Sachse, Texas, 35-34_69

Alyaa Abdulghany, Newport Beach, Calif., 36-33_69

Ysabel Tran, Rancho Santa Margarita, Calif., 35-34_69

Libby Winans, Plano, Texas, 33-36_69

Hannah Facchini, Hanford, Calif., 36-33_69

Ty Akabane, Danville, Calif., 34-35_69

Jamie Huo, Auburn, Wash., 35-34_69

Pin-Wen Lu, Taiwan, 32-38_70

Annabell Fuller, England, 35-35_70

Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky., 34-36_70

Kristen Gillman, Austin, Texas, 35-35_70

Ya Chun Chang, Taiwan, 34-36_70

Brooke Seay, Rancho Santa Fe, Calif., 36-34_70

Avery Zweig, McKinney, Texas, 36-34_70

Yealimi Noh, Concord, Calif., 36-34_70

Lauren Greenlief, Ashburn, Va., 35-35_70

Mika Liu, Beverly Hills, Calif., 35-35_70

Sierra Brooks, Lake Mary, Fla., 36-34_70

Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii, 35-35_70

Elizabeth Wang, San Marino, Calif., 36-34_70

Makenzie Niblett, Austin, Texas, 33-37_70

Jennifer Kupcho, Westminster, Colo., 36-34_70

Ina Kim-Schaad, New York City, 33-37_70

Beatrice Wallin, Sweden, 34-36_70

Adeena Shears, Elizabeth, W.Va., 37-34_71

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn., 36-35_71

Meiyi Yan, China, 34-37_71

Lilia Vu, Fountain Valley, Calif., 34-37_71

Kailie Vongsaga, Diamond Bar, Calif., 35-36_71

Ting Hsuan Huang, Taiwan, 35-36_71

Kayla Sam, Anaheim Hills, Calif., 36-35_71

Chia-Yen Wu, Chinese Taipei, 35-36_71

Stephanie Bunque, Australia, 37-34_71

Haley Moore, Escondido, Calif., 36-35_71

Han Hsuan Yu, Taiwan, 35-36_71

Emilee Hoffman, Folsom, Calif., 35-36_71

Ellen Port, St. Louis, Mo., 35-36_71

Bailey Tardy, Peachtree Corners, Ga., 36-36_72

Casey Weidenfeld, Pembroke Pines, Fla., 37-35_72

Rebecca Klongland, Stoughton, Wis., 36-36_72

Sophie Yip, Australia, 37-35_72

Yoonhee Kim, San Ramon, Calif., 37-35_72

Sabrina Iqbal, San Jose, Calif., 35-37_72

Thienna Huynh, Lilburn, Ga., 38-34_72

Gina Kim, Chapel Hill, N.C., 39-33_72

Reid Isaac, Montgomery, Texas, 35-37_72

Isabella Fierro, Mexico, 36-36_72

Caroline Hwang, Orlando, Fla., 35-37_72

Alice Hewson, England, 37-35_72

Hailee Cooper, Montgomery, Texas, 38-34_72

Stephanie Lau, Fullerton, Calif., 39-33_72

Megan Schofill, Monticello, Fla., 38-34_72

Kylie Raines, Dublin, Ohio, 35-37_72

Sarah White, Caledonia, Mich., 34-38_72

Emily Lauterbach, Hartland, Wis., 35-37_72

Lauren Waidner, Fleming Island, Fla., 40-33_73

Jessica Yuen, Bolingbrook, Ill., 39-34_73

Annabelle Ackroyd, Canada, 39-34_73

Julia Potter-Bobb, Indianapolis, 40-33_73

Reena Sulkar, Barrington Hills, Ill., 36-37_73

Melany Chong, Canada, 36-37_73

Gurleen Kaur, Houston, 39-34_73

Caroline Curtis, Richmond, Va., 35-38_73

Maria Balcazar, Mexico, 37-36_73

Pinya Pipatjarasgit, Sylvania, Ohio, 38-35_73

Rose Zhang, Irvine, Calif., 37-36_73

Kaitlin Milligan, Norman, Okla., 37-36_73

Addison Baggarly, Jonesborough, Tenn., 37-36_73

Ashely Shim, San Mateo, Calif., 36-37_73

Rachel Heck, Memphis, Tenn., 38-36_74

Nancy Xu, Sunnyvale, Calif., 37-37_74

Hannah Lee, Canada, 38-36_74

Sera Tadokoro, Japan, 39-35_74

Jiwon Jeon, South Korea, 35-39_74

Kristin Engle, Barbourville, Ky., 37-37_74

Ellie Slama, Salem, Ore., 39-35_74

Lauren Cox, Orange, Texas, 39-35_74

Gabriella Tomanka, Grapevine, Texas, 36-38_74

Bethany Wu, Diamond Bar, Calif., 36-38_74

Clare Connolly, Chevy Chase, Md., 35-39_74

Madison Caldwell, Milton, Ga., 41-33_74

Toni Sottile, Thousand Oaks, Calif., 36-38_74

Delaney Shah, North Potomac, Md., 35-39_74

Lauren Waller, Canonsburg, Pa., 35-40_75

Pimnipa Panthong, Thailand, 39-36_75

Mikayla Smith, Appleton, Wis., 37-38_75

Alli Kim, Murrieta, Calif., 36-39_75

Amanda Doherty, Atlanta, Ga., 36-39_75

Kelsey Sear, Canada, 37-38_75

Gillian Vance, Lakewood, Colo., 37-38_75

Maddie Szeryk, Canada, 37-38_75

Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga., 37-38_75

Emily Gilbreth, Bellaire, Texas, 40-36_76

Karoline Tuttle, Lake Mary, Fla., 40-36_76

Martha Leach, Hebron, Ky., 35-41_76

Bentley Cotton, Austin, Texas, 36-40_76

Quynn Duong, San Jose, Calif., 39-37_76

Sophie Dipetrillo, Dover, Mass., 38-38_76

Claire Choi, Honolulu, 38-38_76

Meghan Stasi, Ft. Lauderdale, Fla., 39-37_76

Erica Shepherd, Greenwood, Ind., 40-36_76

Maria Fassi, Mexico, 39-37_76

Erika Smith, Orlando, Fla., 38-38_76

Kelsey Chugg, Salt Lake City, 37-39_76

Elayna Bowser, Dearborn, Mich., 38-39_77

Brooke Boardman, Waukee, Iowa, 39-38_77

Abbey Hartsell, Hickory, N.C., 41-36_77

Olivia Canales, Calabasas, Calif., 39-38_77

Sophie Lamb, England, 38-39_77

Lauren Sung, Palo Alto, Calif., 38-39_77

Lindsay May, Auburn, N.Y., 39-38_77

Bella Setio, Indonesia, 40-38_78

Chloe Currie, Canada, 39-39_78

Katy Winters, Wichita, Kan., 33-45_78

Simar Singh, Los Altos, Calif., 41-37_78

Abbey Daniel, Covington, La., 40-38_78

Monika Poomcharoen, Temecula, Calif., 41-37_78

Micheala Williams, Athens, Ala., 39-39_78

Brynn Walker, St. Davids, Pa., 41-37_78

Allyson Geer-Park, Brighton, Mich., 41-37_78

Krystal Hu, People’s Republic of China, 40-38_78

Abigail Schimpf, Daniel Island, S.C., 38-41_79

Katherine Zhu, San Jose, Calif., 37-42_79

Kynadie Adams, Nashville, Tenn., 37-42_79

Sara Camarena, Mexico, 42-37_79

Anna Moore, Cadiz, Ky., 40-40_80

Jackie Rogowicz, Yardley, Pa., 40-40_80

Mary Weinstein, Highlands Ranch, Colo., 42-38_80

Payton Schanen, Johns Creek, Ga., 42-38_80

Katie Reilly, Potomac Falls, Va., 41-40_81

Kelly Xu, Claremont, Calif., 44-38_82

Isidora Nilsson, Chile, 42-41_83

Maddy Rayner, Southlake, Texas, 43-42_85

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.