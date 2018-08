Web.com-Ellie Mae Classic Scores

By The Associated Press

Friday At TPC Stonebrae Hayward, Calif. Purse: $600,000 Yardage: 7,024; Par: 70 Second Round Lee Hodges 66-62—128 Chris Killmer 63-65—128 Tyler McCumber 63-66—129 Corey Pereira 64-65—129 Chris Williams 65-65—130 Jared du Toit 66-65—131 Carter Jenkins 66-65—131 Charles Wang 65-66—131 Jonathan Garrick 63-69—132 Jeremy Paul 64-69—133 Greyson Sigg 68-65—133 Brad Miller 67-66—133 Timothy Madigan 68-66—134 Scott Kelly 68-66—134 Sam Fidone 67-67—134 Joseph Harrison 68-66—134 Grady Brame Jr. 67-67—134 Zach Foushee 67-67—134 Ryan Williams 65-69—134 Michael Schoolcraft 68-66—134 Myles Lewis 65-70—135 Matthew Picanso 65-70—135 Danny Walker 68-67—135 Zach Wright 67-68—135 Matt Marshall 67-68—135 Wes Heffernan 68-67—135 Ben Polland 66-69—135 Mathias Dahl 67-68—135 Chris Hickman 66-69—135 Anthony Maccaglia 68-67—135 Yannik Paul 70-66—136 Max Greyserman 73-63—136 Chad McCann 72-64—136 Scott Secord 71-65—136 Jared Bettcher 69-67—136 Michael Gellerman 67-69—136 Daniel Iceman 69-67—136 Hunter Stewart 68-68—136 Charlie Kern 68-68—136 David S. Bradshaw 65-71—136 Jake Knapp 69-67—136 David Pastore 66-70—136 Jake Mondy 72-65—137 Theo Humphrey 67-70—137 Justin Doeden 70-67—137 Riley Wheeldon 69-68—137 Evan Bowser 68-69—137 JD Tomlinson 70-67—137 Blake Olson 68-69—137 Scott Wolfes 67-70—137 Paul Park 70-67—137 Mathew Goggin 67-70—137 Patrick Fishburn 70-67—137 Brendon Jelley 67-70—137 Brad Fritsch 68-69—137 Jake Shuman 71-66—137 Austin Quick 70-67—137 Byron Meth 69-68—137 Paul McConnell 70-68—138 Daniel Stringfellow 69-69—138 Alex Springer 67-71—138 Blake Sattler 69-69—138 Cody Blick 68-70—138 Andrew Dorn 71-67—138 Brett Lederer 69-69—138 Charlie Bull 70-68—138

Failed to make the cut

Jimmy Beck 72-67—139 Derek Bard 73-66—139 Alexander Hicks 68-71—139 Brett Coletta 74-65—139 Jake Duvall 71-68—139 Brian Dwyer 71-68—139 Ben Geyer 69-70—139 Eric Banks 68-71—139 Will McCurdy 70-69—139 Andrew J. Funk 70-69—139 Damian Telles 69-70—139 Ian Davis 68-71—139 Matt Gilchrest 73-66—139 Jesse Smith 71-68—139 Alistair Docherty 69-70—139 Max Gilbert 71-68—139 Dawson Armstrong 69-70—139 Aaron Cockerill 71-68—139 Jake Kevorkian 67-72—139 Grant Hirschman 69-70—139 Taylor Pendrith 66-73—139 Ruben Sondjaja 71-69—140 Brinson Paolini 70-70—140 Jere Pelletier 68-72—140 T.T. Crouch 73-67—140 Olin Browne, Jr. 70-70—140 P.J. Samiere 71-69—140 Jack Newman 71-69—140 Zane Thomas 70-70—140 George Cunningham 69-71—140 Chandler Blanchet 67-73—140 Tyler Klava 71-69—140 Matthew NeSmith 74-67—141 Blake D. Trimble 69-72—141 Eric Onesi 71-70—141 Evan Holmes 68-73—141 Riley Fleming 71-70—141 Alexander Matlari 70-71—141 William Register 73-68—141 Paul Barjon 71-71—142 Dalton Ward 72-70—142 Lorens Chan 71-71—142 Daniel Kim 73-69—142 Casey Komline 73-69—142 Tanner Kesterson 70-72—142 Drew Weaver 72-70—142 James Love 70-72—142 Ryan Elmore 71-71—142 Russell Surber 69-73—142 Ben Griffin 72-71—143 Michael McGowan 74-69—143 Michael Gligic 74-69—143 Josh Hart 75-68—143 Easton Renwick 73-70—143 Carr Vernon 71-72—143 Ryan Snouffer 71-72—143 Eric Dietrich 71-72—143 Franklin Corpening 72-71—143 Greg Eason 76-67—143 Alex Chiarella 72-71—143 Christopher Petefish 68-75—143 Cole Miller 73-71—144 Max Buckley 74-70—144 Brett Hogan 73-71—144 Dylan Wu 75-69—144 David Rose 72-72—144 Ben Corfee 77-67—144 Andrew Buchanan 73-71—144 Ian Holt 72-73—145 Sarosh Adi 73-72—145 Tee-K Kelly 72-73—145 Cory Churchman 75-70—145 Jake Johnson 75-70—145 Blair Hamilton 72-73—145 Tyler Salsbury 72-73—145 Andrej Bevins 74-71—145 Derek Barron 73-73—146 Mark Anguiano 71-75—146 Jonathan Khan 75-71—146 Stoney Crouch 72-74—146 Tyson Alexander 72-74—146 Aaron Crawford 71-75—146 Andrew Levitt 76-71—147 Curtis Reed 79-68—147 Stephen Thomas 75-72—147 Zach Zaback 74-75—149 Zach Seabolt 75-74—149 Parker Dudley 77-74—151 Craig Dale 77-77—154 Wil Bateman 80-77—157

