Web.com – KC Golf Classic Scores

Sunday At Nicklaus GC at LionsGate Overland Park, Kan. Purse: $675,000 Yardage: 7,237; Par 71 Final Sepp Straka, $121,500 64-65-64-69—262 Kyle Jones, $72,900 63-66-63-71—263 Sam Burns, $45,900 66-64-70-66—266 Max Rottluff, $29,700 67-63-69-68—267 Chris Thompson, $29,700 67-64-67-69—267 Brad Brunner, $22,613 70-68-63-68—269 Sebastian Cappelen, $22,613 68-68-64-69—269 Billy Kennerly, $22,613 67-66-68-68—269 Rico Hoey, $18,900 67-71-68-64—270 Brian Richey, $18,900 67-70-65-68—270 Anders Albertson, $15,525 70-69-66-66—271 Vince Covello, $15,525 63-72-68-68—271 Bo Hoag, $15,525 66-67-65-73—271 Bio Kim, $12,150 63-69-71-69—272 Kyoung-Hoon Lee, $12,150 70-67-66-69—272 Roger Sloan, $12,150 69-66-64-73—272 Jimmy Gunn, $7,987 69-68-69-67—273 Scott Langley, $7,987 68-71-69-65—273 Alex Prugh, $7,987 68-70-68-67—273 Brady Schnell, $7,987 69-69-67-68—273 Jimmy Stanger, $7,987 69-66-70-68—273 Ryan Brehm, $7,987 73-64-67-69—273 Adam Long, $7,987 65-70-67-71—273 Chad Ramey, $7,987 68-69-67-69—273 Roland Thatcher, $7,987 64-71-66-72—273 José Toledo, $7,987 69-69-62-73—273 Mark Anderson, $4,590 67-72-69-66—274 Michael Johnson, $4,590 70-66-68-70—274 Curtis Luck, $4,590 65-69-72-68—274 Brandon Matthews, $4,590 73-65-66-70—274 Carlos Ortiz, $4,590 69-69-67-69—274 Andrew Svoboda, $4,590 70-65-68-71—274 Martin Trainer, $4,590 63-74-70-67—274 Michael Visacki, $4,590 65-68-69-72—274 Richard H. Lee, $3,780 66-69-70-70—275 Gonzalo Fernandez-Castaño, $3,134 66-70-70-70—276 Oscar Fraustro, $3,134 68-71-65-72—276 Seann Harlingten, $3,134 67-71-68-70—276 Kramer Hickok, $3,134 64-71-73-68—276 Steven Ihm, $3,134 70-68-71-67—276 Seth Reeves, $3,134 70-69-68-69—276 Wade Binfield, $3,134 68-68-66-74—276 Connor Arendell, $2,218 68-70-68-71—277 Brian Campbell, $2,218 68-70-72-67—277 Rafael Campos, $2,218 66-73-72-66—277 Justin Lower, $2,218 66-72-69-70—277 Mike Van Sickle, $2,218 66-69-71-71—277 Wyndham Clark, $2,218 67-67-69-74—277 Sungjae Im, $2,218 66-68-71-72—277 Armando Favela, $1,887 66-70-74-68—278 Jim Knous, $1,887 68-66-75-69—278 Augusto Núñez, $1,887 68-68-73-69—278 Roberto Castro, $1,887 70-68-67-73—278 Jin Park, $1,887 67-64-73-74—278 Casey Wittenberg, $1,887 64-73-72-69—278 Christian Brand, $1,782 68-68-71-72—279 Seth Fair, $1,782 70-68-68-73—279 Justin Hueber, $1,782 67-70-68-74—279 Nelson Ledesma, $1,782 68-71-69-71—279 Doug Letson, $1,782 68-69-68-74—279 Luke Guthrie, $1,742 72-66-72-70—280 Mark Baldwin, $1,701 69-70-69-73—281 Conner Godsey, $1,701 72-67-71-71—281 Rick Lamb, $1,701 68-68-71-74—281 Gerardo Ruiz, $1,701 73-66-71-71—281 Josh Teater, $1,701 67-70-72-72—281 Bryan Bigley, $1,654 69-70-70-73—282 Max Marsico, $1,654 66-68-70-78—282 J.T. Griffin, $1,634 68-71-68-76—283

