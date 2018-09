Web.com-Nationwide Children’s Hospital Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At The Ohio State University GC (Scarlett) Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Third Round Jim Knous 68-68-65—201 Robert Streb 65-68-68—201 Joseph Bramlett 70-68-65—203 Denny McCarthy 66-69-68—203 Seth Reeves 69-70-65—204 Curtis Luck 67-69-68—204 Matt Jones 67-68-69—204 Sangmoon Bae 68-70-68—206 Henrik Norlander 64-74-68—206 Lanto Griffin 68-69-69—206 Peter Malnati 69-68-69—206 Tyrone Van Aswegen 69-67-70—206 Wes Roach 69-66-71—206 Cameron Davis 69-71-67—207 Shawn Stefani 67-72-68—207 Dylan Meyer 67-71-69—207 Dylan Frittelli 70-72-65—207 Nicholas Lindheim 67-70-70—207 Roberto Díaz 70-69-69—208 Sebastian Cappelen 69-69-70—208 Kramer Hickok 66-68-74—208 Rob Oppenheim 69-71-69—209 Robby Shelton 67-72-70—209 Dan McCarthy 73-69-67—209 Max Homa 69-73-67—209 Corey Conners 68-69-72—209 Talor Gooch 72-66-71—209 Ben Silverman 70-72-67—209 Erik Compton 68-69-72—209 Hunter Mahan 69-68-72—209 Sam Burns 68-67-74—209 Cameron Champ 69-71-70—210 Taylor Moore 67-74-69—210 Ricky Barnes 68-73-69—210 Anders Albertson 69-67-74—210 Andres Romero 77-66-67—210 Conrad Shindler 74-67-70—211 Mark Anderson 70-69-72—211 Sebastián Muñoz 69-67-75—211 Chase Seiffert 68-72-72—212 Robert Garrigus 69-72-71—212 Rico Hoey 71-70-71—212 Sungjae Im 72-69-71—212 Nate Lashley 68-71-73—212 Justin Hueber 71-70-71—212 Lucas Glover 70-69-73—212 J.J. Henry 68-70-74—212 Sepp Straka 69-71-73—213 Joey Garber 68-72-73—213 Bo Hoag 68-71-74—213 Wyndham Clark 70-72-71—213 Adam Schenk 72-70-71—213 Fabián Gómez 73-70-70—213 Aaron Baddeley 70-73-70—213 Julian Suri 74-69-70—213 Trevor Cone 72-71-70—213 Michael Arnaud 69-72-73—214 Willy Wilcox 68-71-75—214 Eric Axley 72-70-72—214 Zac Blair 73-69-72—214 Ben Crane 66-76-72—214 Scott Langley 70-73-71—214 Kevin Dougherty 76-67-71—214 Hank Lebioda 70-73-71—214 Rhein Gibson 71-70-74—215 Maverick McNealy 69-72-74—215 Ben Taylor 69-72-74—215 Carlos Ortiz 70-72-73—215 Mark Hubbard 71-72-72—215 Jonathan Byrd 71-71-74—216 Brett Stegmaier 70-73-73—216 Scott Pinckney 69-74-73—216 Bhavik Patel 72-71-73—216 Ryan Yip 68-75-75—218 Blayne Barber 68-73-78—219

