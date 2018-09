Web.com-Nationwide Children’s Hospital Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At The Ohio State University GC (Scarlett) Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Final x-won on first playoff hole x-Robert Streb, $180,000 65-68-68-71—272 Peter Malnati, $108,000 69-68-69-66—272 Cameron Davis, $68,000 69-71-67-66—273 Shawn Stefani, $48,000 67-72-68-67—274 Joseph Bramlett, $33,900 70-68-65-72—275 Lanto Griffin, $33,900 68-69-69-69—275 Curtis Luck, $33,900 67-69-68-71—275 Denny McCarthy, $33,900 66-69-68-72—275 Seth Reeves, $33,900 69-70-65-71—275 Matt Jones, $24,000 67-68-69-72—276 Jim Knous, $24,000 68-68-65-75—276 Henrik Norlander, $24,000 64-74-68-70—276 Wes Roach, $24,000 69-66-71-70—276 Erik Compton, $18,000 68-69-72-68—277 Kramer Hickok, $18,000 66-68-74-69—277 Nicholas Lindheim, $18,000 67-70-70-70—277 Dylan Frittelli, $14,500 70-72-65-71—278 Lucas Glover, $14,500 70-69-73-66—278 Hunter Mahan, $14,500 69-68-72-69—278 Tyrone Van Aswegen, $14,500 69-67-70-72—278 Anders Albertson, $11,200 69-67-74-69—279 Talor Gooch, $11,200 72-66-71-70—279 Max Homa, $11,200 69-73-67-70—279 Mark Anderson, $8,222 70-69-72-69—280 Aaron Baddeley, $8,222 70-73-70-67—280 Corey Conners, $8,222 68-69-72-71—280 Rob Oppenheim, $8,222 69-71-69-71—280 Roberto Díaz, $8,222 70-69-69-72—280 Dan McCarthy, $8,222 73-69-67-71—280 Jonathan Byrd, $6,360 71-71-74-65—281 Cameron Champ, $6,360 69-71-70-71—281 Robert Garrigus, $6,360 69-72-71-69—281 Dylan Meyer, $6,360 67-71-69-74—281 Chase Seiffert, $6,360 68-72-72-69—281 Sam Burns, $4,656 68-67-74-73—282 Wyndham Clark, $4,656 70-72-71-69—282 Sebastián Muñoz, $4,656 69-67-75-71—282 Andres Romero, $4,656 77-66-67-72—282 Conrad Shindler, $4,656 74-67-70-71—282 Sangmoon Bae, $4,656 68-70-68-76—282 Zac Blair, $4,656 73-69-72-68—282 Adam Schenk, $4,656 72-70-71-69—282 Julian Suri, $4,656 74-69-70-69—282 Fabián Gómez, $3,157 73-70-70-70—283 Taylor Moore, $3,157 67-74-69-73—283 Trevor Cone, $3,157 72-71-70-70—283 Ben Crane, $3,157 66-76-72-69—283 Carlos Ortiz, $3,157 70-72-73-68—283 Bhavik Patel, $3,157 72-71-73-67—283 Robby Shelton, $3,157 67-72-70-74—283 Joey Garber, $2,744 68-72-73-71—284 J.J. Henry, $2,744 68-70-74-72—284 Sungjae Im, $2,744 72-69-71-72—284 Sepp Straka, $2,744 69-71-73-71—284 Hank Lebioda, $2,744 70-73-71-70—284 Maverick McNealy, $2,744 69-72-74-69—284 Willy Wilcox, $2,744 68-71-75-70—284 Ricky Barnes, $2,600 68-73-69-75—285 Sebastian Cappelen, $2,600 69-69-70-77—285 Rhein Gibson, $2,600 71-70-74-70—285 Ben Silverman, $2,600 70-72-67-76—285 Ben Taylor, $2,600 69-72-74-70—285 Scott Langley, $2,530 70-73-71-72—286 Nate Lashley, $2,530 68-71-73-74—286 Michael Arnaud, $2,460 69-72-73-73—287 Eric Axley, $2,460 72-70-72-73—287 Kevin Dougherty, $2,460 76-67-71-73—287 Rico Hoey, $2,460 71-70-71-75—287 Ryan Yip, $2,460 68-75-75-69—287 Mark Hubbard, $2,390 71-72-72-73—288 Brett Stegmaier, $2,390 70-73-73-72—288 Bo Hoag, $2,350 68-71-74-77—290 Justin Hueber, $2,350 71-70-71-78—290 Scott Pinckney, $2,320 69-74-73-75—291 Blayne Barber, $2,300 68-73-78-73—292

