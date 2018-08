White Sox 3, Rays 2, 10 innings,

By The Associated Press

Chicago Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Moncada 2b 5 0 1 1 Krmaier cf 4 0 1 0 Y.Sanch 3b 3 1 0 0 M.Duffy 3b 5 0 0 0 J.Abreu 1b 4 1 2 2 Bauers lf 2 0 0 0 Palka dh 4 0 0 0 Cron 1b 4 0 0 0 A.Grcia rf 3 0 0 0 Choi dh 3 0 0 0 Narvaez c 4 0 1 0 Dan.Rbr ss 3 1 1 0 L.Grcia cf-lf 3 0 0 0 Adames ss 1 0 1 0 Dlmnico lf 4 0 1 0 Wendle 2b 4 1 2 1 Engel pr-cf 0 1 0 0 M.Perez c 2 0 0 0 Ti.Andr ss 3 0 0 0 C.Gomez ph 1 0 0 0 Sucre c 1 0 0 0 M.Smith rf 2 0 1 1 Totals 33 3 5 3 Totals 32 2 6 2

Chicago 000 002 000 1—3 Tampa Bay 000 000 020 0—2

E_Narvaez (4). DP_Chicago 3. LOB_Chicago 4, Tampa Bay 6. 2B_Moncada (20), Narvaez (12), Delmonico (6), Dan.Robertson (16). HR_J.Abreu (18). SB_Bauers (4), Wendle (8), M.Smith (21). CS_L.Garcia (1), Kiermaier (2).

IP H R ER BB SO Chicago Giolito 7 2 1 1 3 6 Fry 0 1 1 1 0 0 Minaya BS,1 2-3 1 0 0 1 2 Avilan 1 2 0 0 0 2 Danish W,1-0 1-3 0 0 0 0 1 Santiago S,1-1 1 0 0 0 1 0 Tampa Bay Stanek 1 2-3 0 0 0 0 5 Kolarek 2 2 0 0 0 2 Schultz 2 1-3 1 2 2 3 2 Pruitt 2 0 0 0 0 2 Romo 1 0 0 0 0 2 Alvarado L,1-4 1 2 1 1 1 0

Giolito pitched to 1 batter in the 8th

J.Fry pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Giolito (Bauers). WP_Minaya.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, John Tumpane; Second, Jerry Meals; Third, Ed Hickox.

T_3:33. A_16,144 (42,735).

