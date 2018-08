White Sox 6, Royals 4

By The Associated Press

Kansas City Chicago ab r h bi ab r h bi Mondesi 2b 4 1 1 0 Moncada 2b 4 0 0 0 A.Grdon lf 3 0 0 0 Y.Sanch 3b 4 0 0 0 S.Perez c 4 0 0 0 J.Abreu 1b 4 2 2 1 Duda dh 3 0 1 0 A.Grcia rf 4 1 2 0 Mrrfeld ph-dh 1 1 1 3 Narvaez c 2 2 1 1 Bnfacio rf 4 0 0 0 Dvidson dh 3 0 0 0 B.Phllp cf 4 1 1 0 Palka ph-dh 1 1 1 3 H.Dzier 3b 4 0 1 0 L.Grcia cf-lf 3 0 1 0 O’Hearn 1b 2 0 0 0 Dlmnico lf 1 0 1 0 R.Hrrra ph 0 0 0 1 Engel ph-cf 2 0 0 0 A.Escbr ss 4 1 2 0 Ti.Andr ss 3 0 1 1 Totals 33 4 7 4 Totals 31 6 9 6

Kansas City 000 000 031—4 Chicago 000 100 14x—6

DP_Kansas City 1. LOB_Kansas City 5, Chicago 5. 2B_B.Phillips (2), A.Escobar (13), J.Abreu (32), A.Garcia (7), L.Garcia (7), Ti.Anderson (16). HR_Merrifield (6), J.Abreu (17), Palka (16). SB_Mondesi (9). CS_Delmonico (2). SF_R.Herrera (2).

IP H R ER BB SO Kansas City Keller 6 1-3 5 2 2 3 9 Hill 2-3 1 0 0 0 2 Adam L,0-3 BS,1 1-3 2 3 3 1 0 Hammel 2-3 1 1 1 0 1 Chicago Lopez 7 5 2 2 2 4 Fry H,11 1-3 0 0 0 0 1 Minaya H,5 1-3 0 0 0 0 1 Cedeno W,1-0 BS,1 1-3 2 2 2 0 0 Gomez H,4 1-3 0 0 0 0 0 Avilan S,1-3 2-3 0 0 0 0 0

Lopez pitched to 2 batters in the 8th

Cedeno pitched to 1 batter in the 9th

Umpires_Home, Ben May; First, Lance Barksdale; Second, Ted Barrett; Third, Will Little.

T_2:52. A_19,682 (40,615).

