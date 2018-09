White Sox 6, Yankees 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 5 1 1 0 0 1 .244 Anderson ss 5 1 2 2 0 1 .249 Garcia rf 5 0 1 0 0 2 .234 Palka dh 4 1 1 0 0 0 .239 Davidson 1b 4 1 0 0 1 1 .226 Narvaez c 4 1 2 0 0 1 .288 Moncada 2b 4 0 1 2 0 2 .221 Delmonico lf 3 0 0 1 0 1 .225 LaMarre lf 0 0 0 0 0 0 .273 Engel cf 4 1 3 0 0 0 .240 Totals 38 6 11 5 1 9

New York AB R H BI BB SO Avg. Hicks cf 4 0 0 0 0 0 .251 Stanton dh 4 0 0 0 0 2 .277 Andujar 3b 3 1 0 0 1 0 .301 Voit 1b 4 0 1 0 0 0 .318 Torres ss 2 1 1 2 2 1 .269 Walker rf 3 0 0 0 1 0 .222 Higashioka c 3 0 0 0 0 0 .182 Torreyes 2b 3 0 1 0 0 0 .310 Robinson lf 2 0 0 0 0 0 .156 a-Gardner ph-lf 1 0 0 0 0 0 .239 Totals 29 2 3 2 4 3

Chicago 000 003 102—6 11 0 New York 000 200 000—2 3 3

a-grounded out for Robinson in the 8th.

E_Voit (1), Robinson (1), Cole (1). LOB_Chicago 8, New York 4. 2B_Anderson 2 (24), Narvaez (14), Moncada (23). 3B_Torreyes (1). HR_Torres (20), off Rodon. RBIs_Anderson 2 (58), Moncada 2 (53), Delmonico (20), Torres 2 (58). SB_Anderson (25), Torres (5). CS_Engel (6). SF_Delmonico.

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Davidson, Moncada 3, Engel); New York 2 (Stanton, Higashioka). RISP_Chicago 4 for 15; New York 0 for 7.

Runners moved up_Garcia, Sanchez. GIDP_Torreyes.

DP_Chicago 1 (Sanchez, Moncada, Davidson); New York 1 (Higashioka, Torres).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon, W, 6-3 7 2 2 2 4 2 107 2.70 Minaya, H, 6 1 2-3 1 0 0 0 1 23 3.62 Cedeno 1-3 0 0 0 0 0 5 2.96 New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, L, 9-5 7 10 4 4 1 7 98 3.97 Kahnle 1 0 0 0 0 1 11 6.00 Cole 1 1 2 1 0 1 21 5.56

Inherited runners-scored_Cedeno 1-0. HBP_Tanaka (Palka). WP_Rodon, Cole.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Pat Hoberg; Second, Brian Knight; Third, Chad Whitson.

T_3:02. A_41,456 (47,309).

