Whitecaps-Timbers, Sums

Vancouver 2 0—2 Portland 0 1—1

First half_1, Vancouver, Kamara, 10 (Waston), 14th minute. 2, Vancouver, Techera, 7 (Shea), 43rd.

Second half_3, Portland, Valeri, 9 (penalty kick), 71st.

Goalies_Vancouver, Stefan Marinovic; Portland, Jeff Attinella.

Yellow Cards_Techera, Vancouver, 46th; Shea, Vancouver, 50th.

Referee_Jair Marrufo. Assistant Referees_Ian Anderson, Joe Fletcher. 4th Official_Daniel Radford.

A_21,144 (21,144)

___

Lineups

Vancouver_Stefan Marinovic; Sean Franklin, Aaron Maund, Kendall Waston; Ali Ghazal, Brett Levis (Marcel De Jong, 65th), Felipe Martins, Brek Shea; Kei Kamara (Erik Hurtado, 72nd), Nicolas Mezquida, Cristian Techera (Jake Nerwinski, 61st).

Portland_Jeff Attinella; Julio Cascante, Larrys Mabiala, Alvas Powell, Zarek Valentin (Marco Farfan, 91st); Sebastian Blanco, Diego Chara, David Guzman (Andres Flores, 79th), Diego Valeri; Samuel Armenteros (Andy Polo, 46th), Dairon Asprilla.

