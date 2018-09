Women’s World Amateur Team Scores

By The Associated Press

Wednesday At Carton House GC Kildare, Ireland Montgomerie Course: Yardage 6,365; Par 72 O’Meara Course: Yardage 6,336; Par 73

1. Japan (JPN) – 136 (-8) M

Yuka Yasuda 65

Yuri Yoshida 71

Yuna Nishimura 71

Advertisement

2. China (CHN) – 140 (-6) O

Mohan Du 67

Ruoning Yin 73

Wenbo Liu 77

3. Austria (AUT) – 142 (-4) O

Leonie Bettel 69

Emma Spitz 73

Janika Ruettimann 76

3. Germany (GER) – 142 (-4) O

Leonie Harm 70

Esther Emily Henseleit 72

Sophie Hausmann 73

3. South Korea (KOR) – 140 (-4) M

Ayean Cho 68

Yae Eun Hong 72

Seo Yun Kwon 74

6. Australia (AUS) – 141 (-3) M

Rebecca Kay 68

Grace Kim 73

Kirsty Hodgkins 75

6. Ireland (IRL) – 141 (-3) M

Olivia Mehaffey 70

Annabel Wilson 71

Paula Grant 74

8. Hong Kong (HKG) – 144 (-2) O

Michelle Cheung 70

Mimi Ho 74

Isabella Leung 78

8. United States (USA) – 142 (-2) M

Jennifer Kupcho 70

Lilia Vu 72

Kristen Gillman 74

10. Italy (ITA) – 143 (-1) M

Caterina Don 70

Alessia Nobilio 73

Emilie Alba Paltrinieri 76

10. Venezuela (VEN) – 145 (-1) O

Claudia De Antonio 72

Ana Raga 73

Valentina Gilly 84

12. Mexico (MEX) – 147 (+1) O

Cory Lopez 73

Maria Fassi 74

Ana Lizeth Ruiz Laphond 79

13. Dominican Republic (DOM) – 148 (+2) O

Rachel Kuehn 71

Yae Eun Kim 77

Brenda Corrie-Kuehn 82

13. Finland (FIN) – 148 (+2) O

Kiira Riihijarvi 73

Anna Backman 75

Elina Saksa 76

13. France (FRA) – 148 (+2) O

Pauline Roussin-Bouchard 72

Emma Broze 76

Agathe Laisne 76

13. Guatemala (GUA) – 148 (+2) O

Pilar Echeverria 73

Valeria Mendizabal Riepele 75

Beatriz Arenas 81

13. Scotland (SCO) – 148 (+2) O

Connie Jaffrey 74

Shannon McWilliam 74

Hannah McCook 77

18. Belgium (BEL) – 147 (+3) M

Clarisse Louis 73

Elodie Van Dievoet 74

Clara Aveling 78

18. Denmark (DEN) – 147 (+3) M

Malene Krolboll Hansen 72

Sofie Kibsgaard Nielsen 75

Karen Svanholm Fredgaard 79

18. Netherlands (NED) – 147 (+3) M

Zhen Bontan 72

Romy Meekers 75

Dewi Weber 77

18. Sweden (SWE) – 147 (+3) M

Linn Grant 73

Frida Kinhult 74

Beatrice Wallin 80

18. Switzerland (SUI) – 147 (+3) M

Albane Valenzuela 73

Elena Moosmann 74

Yael Berger 79

18. Thailand (THA) – 147 (+3) M

Tunrada Piddon 70

Napabhach Boon-In 77

Rina Tatematsu 77

24. Czech Republic (CZE) – 150 (+4) O

Sara Kouskova 73

Hana Ryskova 77

Katerina Vlasinova 77

24. Morocco (MAR) – 150 (+4) O

Lina Belmati 72

Ines Laklalech 78

Intissar Rich 84

24. New Zealand (NZL) – 148 (+4) M

Julianne Alvarez 73

Wenyung Keh 75

Amelia Garvey 76

24. Norway (NOR) – 150 (+4) O

Dorthea Charlotte Forbrigd 73

Karoline Stormo 77

Renate Hjelle Grimstad 78

24. Puerto Rico (PUR) – 150 (+4) O

Johany Rivera 75

Valeria Pacheco Claudio 75

Yudika Ann Rodriguez 77

24. South Africa (RSA) – 150 (+4) O

Kaleigh Telfer 75

Caitlyn MacNab 75

Kajal Mistry 79

30. England (ENG) – 149 (+5) M

Annabell Fuller 74

Sophie Lamb 75

Hollie Muse 77

30. Paraguay (PAR) – 149 (+5) M

Maria Fernanda Escauriza Stoeckl 72

Anahi Servin 77

Sofia Linette Garcia Peralta 83

32. Spain (ESP) – 152 (+6) O

Marta Perez Sanmartin 75

Elena Hualde Zuniga 77

Paz Marfa Sans 80

33. Taiwan (TPE) – 153 (+7) O

Tze-Han Lin 74

Kuan-Yu Lin 79

Yu Ping Huang 79

33. India (IND) – 151 (+7) M

Diksha Dagar 74

Ridhima Dilawari 77

Sifat Sagoo 78

35. Argentina (ARG) – 152 (+8) M

Ela Anacona 75

Magdalena Simmermacher 77

Valentina Rossi 79

35. Brazil (BRA) – 154 (+8) O

Lauren Grinberg 74

Laura Helena de Araujo Caetano 80

Maria Fernanda Lacaz Martins 88

37. Iceland (ISL) – 155 (+9) O

Saga Traustadottir 76

Helga Kristin Einarsdottir 79

Ragnhildur Kristinsdottir 85

37. Lithuania (LTU) – 155 (+9) O

Gile Bite Starkute 75

Saule Jarasunaite 80

39. Canada (CAN) – 154 (+10) M

Jaclyn Lee 76

Naomi Ko 78

Maddie Szeryk 80

39. Chile (CHI) – 154 (+10) M

Natalia Villavicencio 76

Sofia Morgan 78

Antonia Matte 80

39. Colombia (COL) – 154 (+10) M

Silvia Margarita Garces Escalante 75

Maria Camila Serrano Silva 79

Valentina Giraldo Roys 83

39. Malaysia (MAS) – 154 (+10) M

Geraldine Xiao Xuan Wong 76

Siti Zulaikhaa Shaari 78

Liyana Azizan Durisic 78

39. Uruguay (URU) – 154 (+10) M

Priscilla Schmid 76

Sofia Garcia Austt Marques 78

Jimena Marques 79

44. Portugal (POR) – 158 (+12) O

Leonor Bessa 78

Sofia Barroso Sa 80

Sara Gouveia 81

45. Peru (PER) – 157 (+13) M

Micaela Farah 75

Daniela Ballesteros 82

Josefina Fernandez-Davila 82

45. Slovakia (SVK) – 157 (+13) M

Anika Bolcikova 77

Natalia Heckova 80

Katarina Drocarova 81

45. Wales (WAL) – 157 (+13) M

Katherine O’Connor 78

Bethan Morris 79

Jordan Ryan 81

48. Singapore (SGP) – 158 (+14) M

Inez Xin Yi Ng 79

Shannon Tan 79

Callista Chen 82

49. Poland (POL) – 159 (+15) M

Dominika Gradecka 76

Dorota Zalewska 83

Nicole Polivchak 87

50. Guam (GUM) – 162 (+16) O

Nalathai Vongjalorn 78

Rachael Peterson 84

Rose Tarpley 87

50. Slovenia (SLO) – 160 (+16) M

Vida Obersnel 79

Inja Fric 81

Lara Jecnik 83

52. Turkey (TUR) – 161 (+17) M

Damla Bilgic 80

Selin Timur 81

Sena Ersoy 83

53. Bulgaria (BUL) – 165 (+19) O

Magdalena Borisova 82

Ivana Simeonova 83

Stefani Skokanska 90

54. Latvia (LAT) – 165 (+21) M

Marija Luize Jucmane 79

Anna Estere Marksa 86

Katrina Jana Gustafssone 89

55. Lebanon (LBN) – 168 (+22) O

Vanessa Richani 79

Sarah Assaf 89

Lea Assaf 100

55. Tunisia (TUN) – 168 (+22) O

Hedia Mansouri 84

Ghozlene Saki 84

Kenza Ladhari 86

57. Ukraine (UKR) – 169 (+23) O

Elvira Rastvortseva 81

Daria Horokhovska 88

Valeriia Sapronova 98

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.