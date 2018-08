Yankees 2, Marlins 1, 12 innings,

By The Associated Press

New York Miami ab r h bi ab r h bi Gardner lf 4 0 1 0 Ortega rf-lf 5 0 1 0 Stanton rf 6 0 2 0 Ralmuto c 5 0 0 0 A.Hicks cf 5 0 0 0 Bri.And 3b 4 0 2 0 Andujar 3b 5 1 1 1 Detrich 1b 5 0 2 0 Bird 1b 6 0 0 0 S.Cstro 2b 3 0 0 0 G.Trres ss 5 0 2 0 Dean lf 4 1 1 1 N.Wlker 2b 3 0 2 1 Rcinski p 0 0 0 0 Au.Rmne c 4 0 0 0 Y.Rvera ph 1 0 0 0 A.Cole p 0 0 0 0 Javy.Gr p 0 0 0 0 A.Chpmn p 0 0 0 0 Riddle ss 5 0 1 0 Kahnle p 0 0 0 0 Sierra cf 4 0 0 0 Tanaka p 2 0 0 0 P.Lopez p 2 0 0 0 Voit ph 1 0 0 0 Gerrero p 0 0 0 0 Britton p 0 0 0 0 Conley p 0 0 0 0 Btances p 0 0 0 0 Rojas ph 1 0 0 0 Trreyes ph 1 0 0 0 Stcknrd p 0 0 0 0 Green p 0 0 0 0 Glloway rf 1 0 0 0 Holder p 0 0 0 0 Hgshoka c 1 1 1 0 Totals 43 2 9 2 Totals 40 1 7 1

New York 000 100 000 001—2 Miami 000 010 000 000—1

E_N.Walker (4). DP_New York 1, Miami 1. LOB_New York 12, Miami 10. 2B_Stanton (27). HR_Dean (2). SB_Gardner (12). CS_Galloway (1). SF_Andujar (3). S_Sierra (2).

IP H R ER BB SO New York Tanaka 6 4 1 1 1 4 Britton 1 0 0 0 0 1 Betances 1 1 0 0 0 1 Green 1 1 0 0 2 2 Holder 1 0 0 0 0 3 Cole W,4-1 1 1 0 0 2 1 Chapman 0 0 0 0 1 0 Kahnle S,1-2 1 0 0 0 0 1 Miami Lopez 6 7 1 1 1 4 Guerrero 1 1 0 0 0 3 Conley 1 0 0 0 0 0 Steckenrider 1 0 0 0 1 1 Rucinski 2 0 0 0 1 1 Guerra L,1-1 1 1 1 1 1 2

A.Chapman pitched to 1 batter in the 12th

HBP_by Lopez (Romine), by Guerra (Hicks). WP_Guerra.

Advertisement

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Bill Miller; Second, Angel Hernandez; Third, Alan Porter.

T_4:14. A_26,275 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.