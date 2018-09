Yankees 5, White Sox 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 5 1 2 1 0 1 .246 Delmonico lf 5 1 2 2 0 0 .229 Garcia rf 5 0 1 1 0 2 .234 Palka dh 3 0 0 0 1 2 .237 Davidson 1b 4 0 1 0 0 0 .226 Narvaez c 4 0 1 0 0 0 .288 Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .247 Rondon ss 0 0 0 0 0 0 .263 Moncada 2b 4 1 1 0 0 0 .221 Engel cf 4 1 1 0 0 1 .240 Totals 38 4 9 4 1 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 4 1 1 0 0 1 .239 Stanton rf 4 1 1 0 0 0 .277 Hicks cf 3 1 1 2 1 0 .251 Andujar 3b 4 1 1 2 0 0 .300 Voit dh 4 0 1 0 0 2 .313 Torres ss 2 0 1 0 2 0 .271 Bird 1b 4 0 0 0 0 0 .196 Romine c 3 0 1 0 1 1 .257 Torreyes 2b 3 0 0 0 0 2 .300 a-Walker ph 1 1 1 1 0 0 .224 Totals 32 5 8 5 4 6

Chicago 000 013 000—4 9 1 New York 000 002 021—5 8 2

One out when winning run scored.

a-homered for Torreyes in the 9th.

E_Covey (4), Andujar (14), Bird (2). LOB_Chicago 8, New York 6. 2B_Garcia (9), Davidson (21). 3B_Gardner (5). HR_Andujar (22), off Shields; Hicks (22), off Minaya; Walker (9), off Covey. RBIs_Sanchez (46), Delmonico 2 (22), Garcia (34), Hicks 2 (63), Andujar 2 (74), Walker (38). SB_Sanchez (11).

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Palka, Davidson 3, Moncada); New York 3 (Stanton, Bird 2). RISP_Chicago 2 for 9; New York 1 for 6.

Runners moved up_Narvaez. LIDP_Bird.

DP_Chicago 1 (Davidson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields 5 2-3 4 2 2 4 3 98 4.54 Fry, H, 14 1 1-3 0 0 0 0 1 16 3.80 Minaya, BS, 2-2 0 2 2 2 0 0 10 4.18 Covey, L, 4-12 1 1-3 2 1 1 0 2 21 5.79 New York IP H R ER BB SO NP ERA Lynn 5 2-3 7 3 3 1 5 103 4.84 Holder 2 1-3 2 1 1 0 1 24 3.05 Betances, W, 4-3 1 0 0 0 0 2 9 2.14

Minaya pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Fry 2-0, Holder 2-2. WP_Shields.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Brian Knight; Second, Chad Whitson; Third, Mark Carlson.

T_3:03. A_40,015 (47,309).

