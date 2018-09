Atlanta United-United, Sums

By The Associated Press

Atlanta 1 0—1 D.C. United 1 2—3

First half_1, D.C. United, Acosta, 6 (Rooney), 29th minute; 2, Atlanta, Larentowicz, 1 (Barco), 39th.

Second half_3, D.C. United, Rooney, 4 (penalty kick), 52nd; 4, D.C. United, Acosta, 7 (Rooney), 77th.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann; D.C. United, Bill Hamid, Travis Worra.

Yellow Cards_D.C. United, Moreno, 73rd. Atlanta, Remedi, 25th; Barco, 51st; Gonzalez Pirez, 71st.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Joe Fletcher; Jeremy Kieso; Robert Sibiga. 4th Official_Chico Grajeda.

A_20,557.

___

Lineups

D.C. United_Bill Hamid; Steve Birnbaum, Joseph Mora, Kofi Opare; Luciano Acosta (Frederic Brillant, 89th), Paul Arriola, Russell Canouse, Junior Moreno, Ulises Segura, Zoltan Stieber; Wayne Rooney (Darren Mattocks, 84th).

Atlanta_Brad Guzan; Leandro Gonzalez Pirez, Jeff Larentowicz, Michael Parkhurst (Kevin Kratz, 62nd); Miguel Almiron, Julian Gressel, Chris McCann, Eric Remedi; Ezequiel Barco (Romario Williams, 76th), Josef Martinez, Hector Villalba (George Bello, 76th).

