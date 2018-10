Blue Jackets-Penguins Sums

By The Associated Press

Columbus 0 1 2—3 Pittsburgh 2 2 3—7

First Period_1, Pittsburgh, Riikola 1 (Angello, Grant), 2:04. 2, Pittsburgh, Cullen 1 (Aston-Reese), 9:19. Penalties_Austin, CBJ, (interference), 5:32; Oleksiak, PIT, (hooking), 18:24.

Second Period_3, Pittsburgh, Letang 1 (Crosby, Guentzel), 10:08. 4, Pittsburgh, Johnson 1 (Letang, Crosby), 13:00. 5, Columbus, Bjorkstrand 1 (Stenlund, Austin), 17:06. Penalties_Crosby, PIT, (tripping), 3:50; Cross, CBJ, (slashing), 14:00.

Third Period_6, Pittsburgh, Trotman 1 (Cullen, Aston-Reese), 1:43. 7, Columbus, Bjorkstrand 2 (Prapavessis), 4:57 (pp). 8, Columbus, Bjorkstrand 3 (Stenlund, Hannikainen), 10:15. 9, Pittsburgh, Wilson 1 (Dea, Hayes), 13:49. 10, Pittsburgh, Cullen 2 (Aston-Reese, Hornqvist), 15:43. Penalties_Riikola, PIT, (hooking), 4:45; Elliott, PIT, (holding), 6:16.

Shots on Goal_Columbus 9-15-9_33. Pittsburgh 15-15-8_38.

Power-play opportunities_Columbus 1 of 4; Pittsburgh 0 of 2.

Goalies_Columbus, Korpisalo 0-1-0 (30 shots-26 saves), Berube 0-0-0 (8-5). Pittsburgh, Murray 1-0-0 (33-30).

A_17,190 (18,387). Referees_Brandon Blandina, Francis Charron. Linesmen_Tony Sericolo, James Tobias.

