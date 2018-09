Brewers 7, Reds 0

By The Associated Press

Cincinnati Milwaukee ab r h bi ab r h bi Schbler rf 4 0 0 0 Grndrsn lf-rf 4 0 0 0 Stphens p 0 0 0 0 Yelich cf-lf 4 2 2 0 Peraza ss 3 0 0 0 Aguilar 1b 4 1 2 4 Trahan ss 1 0 0 0 Ju.Grra p 0 0 0 0 Votto 1b 3 0 0 0 F.Prlta p 0 0 0 0 Dixon pr 0 0 0 0 T.Shaw 2b-1b 3 0 1 0 Suarez 3b 3 0 0 0 D.Sntna rf 3 1 1 0 Gennett 2b 2 0 1 0 Knebel p 0 0 0 0 Ervin lf 3 0 1 0 Schoop 2b 1 0 0 0 Brnhart c 3 0 0 0 Mstakas 3b 3 1 0 0 Fdrwicz c 0 0 0 0 Pina c 4 1 1 3 M.Hrvey p 2 0 0 0 O.Arcia ss 3 0 0 0 Wisler p 0 0 0 0 G.Gnzal p 1 1 0 0 M.Wllms ph-cf 1 0 0 0 Broxton ph-cf 1 0 0 0 B.Hmltn cf 3 0 0 0 G.Grrro rf 0 0 0 0 Totals 28 0 2 0 Totals 31 7 7 7

Cincinnati 000 000 000—0 Milwaukee 103 003 00x—7

DP_Milwaukee 1. LOB_Cincinnati 5, Milwaukee 3. 2B_Yelich (31). 3B_D.Santana (1). HR_Aguilar (33), Pina (9). SB_Ervin (5), Moustakas (4).

IP H R ER BB SO Cincinnati Harvey L,7-9 5 1-3 7 7 7 2 5 Wisler 1 2-3 0 0 0 0 2 Stephens 1 0 0 0 1 0 Milwaukee Gonzalez W,9-11 6 2 0 0 2 5 Knebel 1 0 0 0 1 1 Guerra 1 0 0 0 0 1 Peralta 1 0 0 0 1 2

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Andy Fletcher; Second, John Tumpane; Third, Jeremie Rehak.

T_2:39. A_33,443 (41,900).

