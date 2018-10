Brewers 8, Pirates 3

By The Associated Press

Milwaukee Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Grndrsn rf 5 0 0 0 A.Frzer 2b 3 0 2 0 Yelich cf-lf 4 2 2 0 S.Marte cf 4 0 0 0 Aguilar 1b 4 1 1 1 Bell 1b 4 1 2 1 T.Shaw 2b 2 1 1 2 Crvelli c 2 1 1 0 H.Perez 2b 1 0 0 0 E.Diaz c 2 0 0 0 Braun lf 2 1 1 1 Dckrson lf 4 1 2 2 Broxton cf 2 1 1 1 P.Reyes rf 4 0 0 0 Mstakas 3b 5 1 1 2 Moran 3b 3 0 0 0 Kratz c 3 1 1 1 Newman ss 3 0 0 0 O.Arcia ss 4 0 1 0 Nova p 1 0 0 0 Chacin p 1 0 0 0 Rich.Rd p 0 0 0 0 Sladino ph 1 0 0 0 Kramer ph 1 0 0 0 Burnes p 0 0 0 0 Ed.Sntn p 0 0 0 0 Schoop ph 1 0 1 0 Brault p 0 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Nvrskas p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 J.Osuna ph 1 0 0 0 Thames ph 1 0 0 0 Holmes p 0 0 0 0 Soria p 0 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 Totals 36 8 10 8 Totals 32 3 7 3

Milwaukee 000 106 100—8 Pittsburgh 100 200 000—3

DP_Milwaukee 1, Pittsburgh 1. LOB_Milwaukee 7, Pittsburgh 4. 2B_Yelich (32), Aguilar (25), A.Frazier (21). 3B_Dickerson (7). HR_T.Shaw (30), Broxton (4), Moustakas (27), Kratz (6), Bell (11), Dickerson (12). CS_A.Frazier (3).

IP H R ER BB SO Milwaukee Chacin 4 4 3 3 1 1 Burnes W,6-0 1 1 0 0 0 0 Hader 1 1-3 1 0 0 0 3 Knebel 2-3 0 0 0 0 2 Soria 1 1 0 0 1 1 Jeffress 1 0 0 0 0 0 Pittsburgh Nova 4 1-3 3 1 1 2 2 Rodriguez 2-3 0 0 0 0 1 Santana L,3-4 BS,7 0 3 4 4 1 0 Brault 1 3 2 2 0 0 Neverauskas 1 1 1 1 0 1 Holmes 2 0 0 0 2 1

Ed.Santana pitched to 3 batters in the 6th

HBP_by Holmes (Kratz).

Umpires_Home, Marty Foster; First, Mike Muchlinski; Second, Mike Winters; Third, Ryan Blakney.

T_3:05. A_19,243 (38,362).

