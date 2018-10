Coyotes-Ducks Sum

By The Associated Press

Arizona 1 0 1—2 Anaheim 1 2 1—4

First Period_1, Anaheim, Rowney (Sustr, Blandisi), 1:57. 2, Arizona, Panik (Murphy, Fasching), 3:50 (pp).

Second Period_3, Anaheim, Steel (Mahura), 10:41. 4, Anaheim, Fowler (Sherwood, Cogliano), 18:04.

Third Period_5, Arizona, Perlini (Goligoski, Strome), 9:42 (pp). 6, Anaheim, Comtois (Lundestrom), 17:41.

Shots on Goal_Arizona 6-7-18_31. Anaheim 10-16-2_28.

Power-play opportunities_Arizona 2 of 3; Anaheim 0 of 1.

Goalies_Arizona, Kuemper 0-0-0 (27 shots-24 saves). Anaheim, Gibson 0-0-0 (31-29).

A_13,834 (17,174). T_2:25.

Referees_Trevor Hanson, Brad Meier. Linesmen_Ryan Galloway, Bevan Mills.

