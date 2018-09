Crew-FC Dallas, Sums

By The Associated Press

Columbus 0 0—0 Dallas 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Goalies_Columbus, Zack Steffen, Jon Kempin; Dallas, Jesse Gonzalez, Jimmy Maurer.

Yellow Cards_Columbus, Clark, 53rd; Abubakar, 68th.

Referee_Chico Grajeda. Assistant Referees_Corey Rockwell; Mike Kampmeinert; Jorge Gonzalez. 4th Official_Joseph Dickerson.

A_16,030.

___

Lineups

Columbus_Zack Steffen; Lalas Abubakar, Harrison Afful, Jonathan Mensah, Milton Valenzuela; Artur, Ricardo Clark (Wil Trapp, 74th), Federico Higuain (Patrick Mullins, 86th); Justin Meram, Pedro Santos (Niko Hansen, 74th), Gyasi Zardes.

Dallas_Jesse Gonzalez; Reggie Cannon, Matt Hedges (Maynor Figueroa, 46th), Marcos Pedroso, Reto Ziegler; Michael Barrios, Carlos Gruezo, Harold Mosquera (Tesho Akindele, 81st), Victor Ulloa; Dominique Badji (Abel Aguilar, 69th), Maximiliano Urruti.

