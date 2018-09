Cubs 1, Reds 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 2 0 0 0 1 1 .241 e-Gennett ph 1 0 0 0 0 0 .320 Peraza ss 4 0 2 0 0 2 .294 Votto 1b 3 0 1 0 1 0 .284 Suarez 3b 4 0 0 0 0 1 .288 Ervin lf 3 0 0 0 0 1 .259 Barnhart c 3 0 0 0 0 0 .249 Herrera 2b 3 0 1 0 0 2 .186 Dixon rf 2 0 0 0 0 1 .189 c-Schebler ph-rf 1 0 0 0 0 1 .272 Reed p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Guerrero ph 1 0 0 0 0 0 .125 Romano p 0 0 0 0 0 0 .059 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Casali ph 1 0 0 0 0 0 .298 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 0 4 0 2 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 3 0 0 0 1 1 .284 Bryant rf 4 0 0 0 0 4 .277 Baez 2b 4 1 1 0 0 1 .295 Bote 3b 3 0 0 0 1 1 .235 Russell ss 3 0 1 0 0 2 .253 Contreras c 3 0 2 1 0 0 .260 Caratini 1b 2 0 0 0 0 1 .256 Rizzo 1b 0 0 0 0 0 0 .276 Lester p 2 0 0 0 0 2 .105 b-Zobrist ph 1 0 0 0 0 0 .314 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .167 Happ lf 3 0 0 0 0 1 .231 Totals 28 1 4 1 2 13

Cincinnati 000 000 000—0 4 0 Chicago 000 001 00x—1 4 0

a-flied out for Reed in the 6th. b-flied out for Lester in the 7th. c-struck out for Dixon in the 8th. d-popped out for Peralta in the 8th. e-flied out for Hamilton in the 9th.

LOB_Cincinnati 4, Chicago 6. RBIs_Contreras (51). SB_Hamilton (31), Peraza (23). CS_Hamilton (10).

Runners left in scoring position_Cincinnati 1 (Suarez); Chicago 2 (Lester 2). RISP_Cincinnati 0 for 2; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_Votto, Bote. GIDP_Ervin.

DP_Chicago 1 (Bote, Baez, Caratini).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Reed 5 2 0 0 2 10 91 4.32 Romano, L, 7-11 1 2 1 1 0 1 16 5.43 Peralta 1 0 0 0 0 0 13 4.64 Hughes 1 0 0 0 0 2 15 1.84 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 16-6 7 2 0 0 2 9 108 3.43 Wilson, H, 15 1 1 0 0 0 1 12 2.87 Chavez, H, 6 1-3 1 0 0 0 0 4 2.77 Rosario, H, 8 1-3 0 0 0 0 0 3 3.18 Cishek, S, 4-7 1-3 0 0 0 0 0 1 2.32

Inherited runners-scored_Rosario 1-0, Cishek 1-0. HBP_Reed (Caratini).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Estabrook; Second, Hunter Wendelstedt; Third, John Libka.

T_2:39. A_41,196 (41,649).

