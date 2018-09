Cubs 4, Nationals 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 5 0 2 0 0 0 .278 Bryant rf 5 2 3 0 0 0 .282 Murphy 2b 5 0 1 0 0 1 .287 Baez 3b 4 2 3 3 1 0 .295 Caratini c 2 0 1 1 0 0 .260 f-Contreras ph-c 1 0 0 0 1 1 .257 Bote lf 3 0 0 0 0 1 .240 g-Zobrist ph 1 0 0 0 0 1 .311 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Strop p 1 0 0 0 0 0 .000 Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Russell ss 4 0 0 0 0 0 .253 Montgomery p 2 0 0 0 0 0 .103 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 .000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .167 c-Almora ph-cf 2 0 0 0 0 0 .286 Happ cf 1 0 0 0 2 0 .232 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Gore lf 1 0 0 0 0 0 .333 Totals 37 4 10 4 4 4

Washington AB R H BI BB SO Avg. Robles cf 3 1 1 1 1 0 .143 Turner ss 5 0 1 1 0 2 .267 Harper rf 4 0 0 0 1 2 .247 Rendon 3b 4 0 0 0 1 1 .295 Soto lf 5 0 1 0 0 1 .304 Zimmerman 1b 4 0 0 0 1 1 .262 Sanchez 2b 2 1 1 0 0 0 .229 b-Difo ph-2b 2 0 1 0 0 0 .239 Kieboom c 2 1 1 1 0 0 .215 d-Eaton ph 1 0 0 0 0 0 .295 Grace p 0 0 0 0 0 0 .500 Holland p 0 0 0 0 0 0 — h-Reynolds ph 1 0 0 0 0 1 .258 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Glover p 0 0 0 0 0 0 — Ross p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Stevenson ph 1 0 1 0 0 0 .258 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Cordero p 0 0 0 0 0 0 — e-Wieters ph-c 2 0 0 0 0 0 .232 Totals 37 3 7 3 4 8

Chicago 000 201 000 1—4 10 0 Washington 001 010 100 0—3 7 1

a-singled for Ross in the 5th. b-flied out for Sanchez in the 6th. c-flied out for Cishek in the 7th. d-flied out for Kieboom in the 7th. e-flied out for Cordero in the 7th. f-struck out for Caratini in the 8th. g-struck out for Bote in the 8th. h-struck out for Holland in the 8th.

E_Turner (12). LOB_Chicago 8, Washington 9. 2B_Bryant (26), Baez (37), Turner (22). HR_Baez (31), off Cordero; Kieboom (2), off Montgomery. RBIs_Baez 3 (103), Caratini (21), Robles (1), Turner (63), Kieboom (8). SB_Robles (1), Turner (38). CS_Happ (3). SF_Robles.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Zobrist 2); Washington 3 (Turner, Rendon, Difo). RISP_Chicago 3 for 7; Washington 1 for 4.

Runners moved up_Murphy. GIDP_Strop.

DP_Washington 2 (Doolittle, Difo), (Rendon, Wieters, Zimmerman).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 4 3 2 2 1 2 62 3.87 Chavez 1 1 0 0 0 1 16 2.78 De La Rosa, H, 9 2-3 1 0 0 0 2 17 3.71 Cishek, H, 23 1-3 0 0 0 1 0 9 2.33 Edwards Jr., BS, 2-2 2-3 1 1 1 1 0 24 2.44 Wilson 1-3 0 0 0 1 0 4 2.92 Duensing 1-3 0 0 0 0 0 2 7.68 Strop, W, 6-1 1 2-3 1 0 0 0 2 21 2.26 Rosario, S, 1-2 1 0 0 0 0 1 12 3.20 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Ross 5 4 2 2 2 0 74 3.60 Collins 1-3 0 0 0 0 1 6 3.32 Cordero 1 2-3 1 1 1 0 1 18 4.97 Grace 1-3 2 0 0 1 0 9 2.72 Holland 2-3 0 0 0 0 2 8 4.97 Doolittle, L, 3-3 1 1-3 3 1 1 0 0 22 1.79 Glover 2-3 0 0 0 1 0 9 2.70

Montgomery pitched to 1 batter in the 5th.

Inherited runners-scored_Cishek 1-0, Wilson 1-0, Holland 3-0, Glover 2-0. HBP_Ross (Caratini). WP_Montgomery, Strop.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Brian Knight; Second, Roberto Ortiz; Third, Gerry Davis.

T_3:46. A_30,173 (41,313).

