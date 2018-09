Cubs 5, Diamondbacks 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 5 2 2 0 0 0 .287 Bryant lf 3 1 2 2 1 1 .282 Rizzo 1b 4 1 1 1 0 1 .277 Baez 2b 4 1 1 2 0 1 .294 Zobrist rf 4 0 2 0 0 0 .314 Heyward rf 0 0 0 0 0 0 .275 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .259 Bote 3b 4 0 1 0 0 3 .230 Hendricks p 3 0 0 0 0 1 .069 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Russell ss 4 0 0 0 0 2 .249 Totals 35 5 9 5 1 10

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Pollock cf 4 1 1 1 0 1 .261 Escobar 3b 4 0 1 0 0 1 .267 Peralta lf 4 0 0 0 0 0 .296 Goldschmidt 1b 3 0 1 0 1 1 .299 Descalso 2b 3 0 0 0 0 1 .242 Souza Jr. rf 3 0 0 0 0 2 .223 Lopez p 0 0 0 0 0 0 — Ahmed ss 3 0 0 0 0 0 .245 Avila c 3 0 0 0 0 1 .160 Corbin p 2 0 0 0 0 1 .186 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — Delgado p 0 0 0 0 0 0 — Jay rf 1 0 0 0 0 0 .270 Totals 30 1 3 1 1 8

Chicago 000 003 020—5 9 1 Arizona 000 000 001—1 3 0

E_Bote (2). LOB_Chicago 5, Arizona 3. 2B_Zobrist (27), Escobar (46). HR_Baez (32), off Corbin; Bryant (12), off Delgado; Pollock (18), off Hendricks. RBIs_Bryant 2 (49), Rizzo (93), Baez 2 (105), Pollock (60). CS_Goldschmidt (4). S_Hendricks.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Almora, Zobrist, Contreras); Arizona 1 (Descalso). RISP_Chicago 1 for 7; Arizona 0 for 2.

Runners moved up_Peralta.

DP_Arizona 1 (Descalso, Ahmed, Goldschmidt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, W, 12-11 8 2-3 3 1 1 1 8 109 3.58 Wilson 1-3 0 0 0 0 0 1 2.85 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, L, 11-6 6 5 3 3 1 7 96 3.09 Bracho 1 0 0 0 0 1 12 3.04 Delgado 2-3 3 2 2 0 0 25 7.04 Lopez 1 1-3 1 0 0 0 2 18 6.75

Inherited runners-scored_Wilson 1-0, Lopez 1-0. WP_Delgado.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Jim Reynolds; Second, Lance Barksdale; Third, Will Little.

T_2:46. A_27,662 (48,519).

