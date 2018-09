Dodgers 3, Diamondbacks 2

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay rf 3 0 0 0 0 2 .278 e-Souza Jr. ph-rf 1 0 0 0 1 1 .245 Pollock cf 3 0 1 0 1 0 .260 Peralta lf 4 0 0 0 0 0 .295 Goldschmidt 1b 3 1 2 0 1 1 .295 Escobar 3b 4 0 0 0 0 3 .273 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Descalso 2b-3b 3 1 1 1 1 2 .248 Owings 3b 0 0 0 0 0 0 .198 Marte ss-2b 3 0 0 0 1 1 .249 Avila c 3 0 1 1 0 0 .164 Buchholz p 1 0 0 0 1 1 .034 McFarland p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Brito ph 1 0 0 0 0 1 .111 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — Diekman p 0 0 0 0 0 0 — Hirano p 0 0 0 0 0 0 .000 Ahmed ss 1 0 0 0 0 0 .243 Totals 30 2 5 2 6 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 2 0 1 0 0 0 .248 d-Freese ph 1 0 0 0 0 1 .283 Ferguson p 0 0 0 0 0 0 .200 Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Turner 3b 3 0 0 0 1 0 .312 Machado ss 3 0 0 0 1 0 .299 Bellinger cf 4 0 0 0 0 2 .257 Dozier 2b 4 0 0 0 0 1 .224 Grandal c 3 0 0 0 0 3 .236 f-Taylor ph 0 0 0 0 0 0 .243 g-Verdugo ph 0 1 0 0 1 0 .280 Muncy 1b 3 1 1 1 1 1 .257 1-Locastro pr 0 1 0 0 0 0 .182 Hernandez rf-lf 2 0 0 0 1 0 .232 Buehler p 2 0 2 0 0 0 .182 Madson p 0 0 0 0 0 0 — b-Utley ph 0 0 0 0 0 0 .238 c-Kemp ph-rf 2 0 1 2 0 1 .284 Totals 29 3 5 3 5 9

Arizona 000 000 101—2 5 1 Los Angeles 000 010 002—3 5 0

One out when winning run scored.

a-struck out for McFarland in the 7th. b-pinch hit for Madson in the 7th. c-struck out for Utley in the 7th. d-struck out for Pederson in the 7th. e-walked for Jay in the 8th. f-pinch hit for Grandal in the 9th. g-walked for Taylor in the 9th.

1-ran for Muncy in the 9th.

E_Escobar (6). LOB_Arizona 8, Los Angeles 8. 2B_Avila (6), Kemp (22). HR_Descalso (12), off Ferguson; Muncy (31), off Buchholz. RBIs_Descalso (51), Avila (19), Muncy (60), Kemp 2 (74). SF_Avila. S_Hernandez.

Runners left in scoring position_Arizona 5 (Escobar 2, Brito 2, Souza Jr.); Los Angeles 3 (Machado 2, Muncy). RISP_Arizona 0 for 6; Los Angeles 1 for 6.

Runners moved up_Peralta. LIDP_Turner. GIDP_Peralta.

DP_Arizona 1 (Descalso, Marte); Los Angeles 2 (Bellinger, Grandal), (Machado, Dozier, Muncy).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Buchholz 5 4 1 1 2 4 88 2.05 McFarland 1 0 0 0 0 3 22 1.79 Bracho 0 0 0 0 1 0 5 2.04 Diekman 1-3 0 0 0 0 1 3 3.66 Hirano 1 0 0 0 0 1 9 2.02 Chafin 2-3 0 0 0 0 0 7 2.00 Boxberger, L, 2-5, H, 1 1-3 0 2 2 2 0 12 3.80 Bradley 0 1 0 0 0 0 1 3.57 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 6 1-3 2 1 1 3 9 103 2.92 Madson 2-3 0 0 0 1 1 14 5.20 Ferguson 1 2 1 1 2 1 21 3.56 Jansen, W, 1-5 1 1 0 0 0 1 10 2.93

Buchholz pitched to 1 batter in the 6th.

Bracho pitched to 1 batter in the 7th.

Ferguson pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_McFarland 1-0, Diekman 1-0, Hirano 1-0, Bradley 2-2, Madson 2-1. HBP_Buchholz (Pederson). PB_Avila (3).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Ryan Blakney; Second, Tom Hallion; Third, Dan Bellino.

T_3:35. A_48,517 (56,000).

