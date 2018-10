Earthquakes-Los Angeles FC, Sums

By The Associated Press

San Jose 0 0—0 Los Angeles FC 1 1—2

First half_1, Los Angeles FC, Zimmermann, 1 (Vela), 41st minute.

Second half_2, Los Angeles FC, Zimmermann, 2 (Vela), 68th.

Goalies_San Jose, JT Marcinkowski, Andrew Tarbell; Los Angeles FC, Tyler Miller, Luis Lopez.

Yellow Cards_San Jose, Jungwirth, 43rd; Godoy, 52nd.

Referee_Robert Sibiga. Assistant Referees_Kyle Atkins; Jose Da Silva; Edvin Jurisevic. 4th Official_Armando Villarreal.

A_22,000.

___

Lineups

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour, Jordan Harvey, Dejan Jakovic, Walker Zimmermann; Eduard Atuesta, Lee Nguyen; Latif Blessing, Adama Diomande (Marcos Urena, 57th), Diego Rossi (Benny Feilhaber, 64th), Carlos Vela (Andre Horta, 81st).

San Jose_JT Marcinkowski; Harold Cummings, Florian Jungwirth (Luis Fernandes, 63rd), Guram Kashia, Nick Lima, Joel Qwiberg (Shea Salinas, 81st); Anibal Godoy, Jahmir Hyka (Danny Hoesen, 71st), Valeri Kazaishvili, Jackson Yueill; Chris Wondolowski.

