European Tour-Made in Denmark Scores

By The Associated Press

Sunday At Aarhus, Denmark Silkeborg Ry GC Purse: $1.5 million euros Yardage: 6,975; Par: 72 Final X-won on second playoff hole x-Matt Wallace, England 68-68-66-67—269 Steven Brown, England 70-68-63-68—269 Jonathan Thomson, England 64-69-68-68—269 Lee Westwood, England 68-65-67-69—269 Erik Van Rooyen, South Africa 67-70-68-65—270 Lucas Bjerregaard, Denmark 66-71-68-66—271 Thomas Detry, Belgium 67-68-66-71—272 Matthew Fitzpatrick, England 72-68-66-66—272 Ashley Chesters, England 69-70-68-66—273 Sam Horsfield, England 67-67-71-69—274 Adrian Otaegui, Spain 70-67-68-69—274 Matthew Baldwin, England 66-69-71-69—275 Ryan Evans, England 67-71-72-65—275 Phachara Khongwatmai, Thailand 68-69-72-66—275 Soren Kjeldsen, Denmark 73-66-69-67—275 Richie Ramsey, Scotland 69-71-68-67—275 Also Hunter Stewart, United States 66-70-72-72—280 Paul Peterson, United States 71-67-72-73—283

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.