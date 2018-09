F1-Italian Grand Prix Lineup

By The Associated Press

Saturday; Race: Sunday At Monza Autodrome Monza, Italy Lap length: 3.6 miles Third Session

1. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 1 minute, 19.119 seconds.

2. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:19.280

3. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes GP, 1:19.294

4. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes GP, 1:19.656

5. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull, 1:20.615.

6. Romain Grosjean, France, Haas F1, 1:20.936.

7. Carlos Sainz, Spain, Renault, 1:21.041.

8. Esteban Ocon, France, Force India, 1:21.099.

9. Pierre Gasly, France, Scuderia Toro Rosso, 1:21.350.

10. Lance Stroll, Canada, Williams, 1:21.627.

Eliminated after second session

11. Kevin Magnussen, Denmark, Haas F1, 1:21.669

12. Sergey Sirotkin, Russia, Williams, 1:21.732.

13. Fernando Alonso, Spain, McLaren, 1:22.568.

14. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, No Time.

15 Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, No Time.

Eliminated after first session

16. Sergio Perez, Mexico, Force India, 1:21.888.

17. Charles Leclerc, Monaco, Sauber-Ferrari, 1:21.889.

18. Brendon Hartley, New Zealand, Scuderia Toro Rosso, 1:21.934.

19. Marcus Ericsson, Sweden, Sauber-Ferrari, 1:22.048.

20. Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren, 1:22.085

