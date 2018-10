Indians 4, Red Sox 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 6 2 4 1 0 2 .343 Swihart rf 0 0 0 0 0 0 .229 Benintendi lf 5 0 0 0 0 0 .283 Travis lf 0 0 0 0 0 0 .192 Bogaerts ss 2 0 1 0 2 1 .285 b-Lin ph-ss 1 0 1 0 1 0 .236 Devers 3b 4 0 0 1 2 1 .239 Pearce dh 4 0 0 0 1 0 .286 Moreland 1b 4 0 0 0 1 1 .242 Kinsler 2b 5 0 0 0 0 1 .241 Bradley Jr. cf 4 0 1 0 0 1 .231 Vazquez c 5 1 1 0 0 0 .213 Totals 40 3 8 2 7 7

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 0 0 0 0 1 .281 Brantley lf 5 1 1 0 0 1 .309 Guyer lf 0 0 0 0 0 0 .205 Ramirez 2b 3 1 0 0 2 1 .274 Encarnacion dh 3 1 2 1 1 1 .239 2-Davis pr-dh 0 0 0 0 0 0 .229 Donaldson 3b 4 0 0 0 0 2 .231 Gonzalez 3b 1 0 0 0 0 0 .273 Alonso 1b 4 1 2 0 0 0 .241 c-Diaz ph 0 0 0 0 1 0 .286 Cabrera rf 2 0 1 2 1 0 .274 1-Allen pr-rf-cf 2 0 1 1 0 0 .243 Kipnis cf 4 0 1 0 0 1 .228 3-Barnes pr-rf 0 0 0 0 0 0 .333 Perez c 1 0 0 0 0 1 .156 a-Haase ph-c 3 0 1 0 0 2 .222 Totals 36 4 9 4 5 10

Boston 101 010 000 00—3 8 3 Cleveland 000 300 000 01—4 9 0

One out when winning run scored.

a-struck out for Perez in the 5th. b-doubled for Bogaerts in the 7th. c-pinch hit for Alonso in the 11th.

1-ran for Cabrera in the 7th. 2-ran for Encarnacion in the 9th. 3-ran for Kipnis in the 10th.

E_Velazquez (1), Bradley Jr. (5), Lin (4). LOB_Boston 13, Cleveland 8. 2B_Betts 2 (46), Lin (4), Cabrera (15), Kipnis (27). 3B_Encarnacion (1). HR_Betts (31), off Plutko. RBIs_Betts (78), Devers (60), Encarnacion (100), Cabrera 2 (38), Allen (19). CS_Allen (4), Davis (7). S_Benintendi, Davis.

Runners left in scoring position_Boston 7 (Bogaerts, Pearce 4, Vazquez 2); Cleveland 3 (Brantley 2, Kipnis). RISP_Boston 0 for 11; Cleveland 5 for 11.

Runners moved up_Devers, Benintendi, Lindor. GIDP_Donaldson, Cabrera.

DP_Boston 3 (Kinsler, Bogaerts, Moreland), (Bogaerts, Kinsler, Moreland), (Vazquez, Lin).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Velazquez 3 1-3 4 2 2 0 3 54 3.27 Wright 2-3 2 1 0 0 1 13 2.66 Poyner 1 0 0 0 1 2 21 2.33 Cuevas, L, 0-2 5 1-3 2 1 1 3 4 93 4.32 Scott 0 1 0 0 1 0 8 9.53 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Plutko 6 5 3 3 3 2 109 5.21 Otero 1 1 0 0 0 1 14 5.34 Edwards 1-3 0 0 0 2 0 15 3.68 Ramirez 2-3 0 0 0 0 1 14 4.39 Cimber 1 1 0 0 1 1 18 3.51 Tomlin, W, 2-5 2 1 0 0 1 2 31 6.44

Poyner pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Wright 1-1, Cuevas 1-0, Scott 2-1, Ramirez 2-0. HBP_Ramirez (Bradley Jr.), Cuevas (Lindor). WP_Plutko, Velazquez. PB_Vazquez (11).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jerry Layne; Second, Jordan Baker; Third, Greg Gibson.

T_4:20. A_27,879 (35,225).

