IndyCar-Grand Prix Sonoma Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Sonoma Raceway Sonoma, Calif. Lap length: 2.385 miles (Car number in parentheses)

1. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:17.6277 (110.605 mph).

2. (9) Scott Dixon, Honda, 01:17.7599 (110.417).

3. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:17.7937 (110.369).

4. (98) Marco Andretti, Honda, 01:17.7999 (110.360).

Advertisement

5. (8) Patricio O’Ward, Chevrolet, 01:17.9737 (110.114).

6. (27) Alexander Rossi, Honda, 01:18.0019 (110.074).

7. (12) Will Power, Chevrolet, 01:17.6495 (110.574).

8. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:17.7489 (110.432).

9. (15) Graham Rahal, Honda, 01:17.9043 (110.212).

10. (26) Zach Veach, Honda, 01:17.9111 (110.203).

11. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 01:17.9242 (110.184).

12. (30) Takuma Sato, Honda, 01:17.9919 (110.088).

13. (19) Pietro Fittipaldi, Honda, 01:18.5281 (109.337).

14. (10) Ed Jones, Honda, 01:18.5088 (109.364).

15. (5) James Hinchcliffe, Honda, 01:18.5740 (109.273).

16. (60) Jack Harvey, Honda, 01:18.5892 (109.252).

17. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 01:18.6687 (109.141).

18. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 01:18.5966 (109.241).

19. (88) Colton Herta, Chevrolet, 01:18.6823 (109.122).

20. (39) Santino Ferrucci, Honda, 01:18.6172 (109.213).

21. (59) Max Chilton, Chevrolet, 01:18.7536 (109.024).

22. (6) Carlos Munoz, Honda, 01:18.7211 (109.069).

23. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 01:18.9665 (108.730).

24. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 01:18.8495 (108.891).

25. (20) Jordan King, Chevrolet, 01:19.1519 (108.475).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.