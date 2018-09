Kings-Canucks Sums

By The Associated Press

Los Angeles 0 3 0 0—3 Vancouver 1 0 2 0—4 Vancouver won shootout 2-1.

First Period_1, Vancouver, Horvat (Pettersson, Baertschi), 19:45 (pp). Penalties_; Beagle, VAN, (slashing), 7:33; Kempe, LA, (hooking), 16:14; Etem, LA, (slashing), 18:29.

Second Period_2, Los Angeles, Kempe (Iafallo, Brodzinski), 2:36. 3, Los Angeles, Pearson (Clague, Toffoli), 8:31. 4, Los Angeles, Etem (Clague, Martinez), 18:06. Penalties_Brisebois, VAN, (unsportsmanlike conduct), 2:55; ; Brodzinski, LA, (tripping), 5:34; Kempe, LA, (slashing), 19:53.

Third Period_5, Vancouver, Horvat (Motte, Gudbranson), 4:19. 6, Vancouver, Baertschi (Horvat, Pettersson), 15:47 (pp). Penalties_Virtanen, VAN, (roughing), 5:35; Brodzinski, LA, (hooking), 6:53; Horvat, VAN, (slashing), 8:09; Kempe, LA, (elbowing), 15:04; Del Zotto, VAN, (boarding), 15:53; Kempe, LA, (roughing), 17:28; Archibald, VAN, (roughing), 17:28.

Overtime_None. Penalties_Goldobin, VAN, (hooking), 1:18.

Advertisement

Shootout_Los Angeles 1 (Kempe G, Etem NG, Pearson NG, Amadio NG), Vancouver 2 (Boeser NG, Pettersson NG, Horvat G, Goldobin G).

Shots on Goal_Los Angeles 7-14-7-4_32. Vancouver 11-12-7-2_32.

Power-play opportunities_Los Angeles 0 of 5; Vancouver 2 of 7.

Goalies_Los Angeles, Budaj 0-0-0 (9 shots-7 saves), Campbell 0-0-0 (23-22). Vancouver, Markstrom 0-0-0 (32-29).

A_15,903 (18,910). T_2:53.

Referees_Reid Anderson, Trevor Hanson. Linesmen_Tyson Baker, Kory Nagy.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.