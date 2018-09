Kings-Coyotes Sums

By The Associated Press

Los Angeles 0 1 1—2 Arizona 3 1 0—4

First Period_1, Arizona, Panik (Stepan, Ekman-Larsson), 4:49 (pp). 2, Arizona, Hinostroza (Demers, Keller), 12:52 (pp). 3, Arizona, Galchenyuk (Keller, Ekman-Larsson), 18:42. Penalties_Eyssimont, LA, (hooking), 4:40; Thompson, LA, (interference), 11:35; Capobianco, ARI, (hooking), 14:38; Capobianco, ARI, (interference), 16:41.

Second Period_4, Arizona, Galchenyuk (Ekman-Larsson, Stepan), 1:44 (pp). 5, Los Angeles, Carter (Pearson, Walker), 6:51. Penalties_Clifford, LA, (interference), 0:42; Etem, LA, (high sticking), 1:19; MacDermid, LA, (cross checking), 4:57; Galchenyuk, ARI, (tripping), 5:49; Hjalmarsson, ARI, (tripping), 9:42; Ekman-Larsson, ARI, (hooking), 10:13.

Third Period_6, Los Angeles, Carter (Amadio, Clague), 2:55 (pp). Penalties_Looke, ARI, (tripping), 1:25; Stepan, ARI, (slashing), 2:55; Demers, ARI, (roughing), 10:30; Fischer, ARI, (tripping), 13:28; MacDermid, LA, (roughing), 15:58; Joseph, ARI, (delay of game), 18:32; Walker, LA, (high sticking), 19:43.

Shots on Goal_Los Angeles 6-13-10_29. Arizona 10-15-6_31.

Power-play opportunities_Los Angeles 1 of 10; Arizona 3 of 6.

Goalies_Los Angeles, Budaj 0-0-0 (9 shots-9 saves), Campbell 0-0-0 (22-18). Arizona, Raanta 0-0-0 (19-18), Miska 0-0-0 (10-9).

A_9,807 (17,125). T_2:29.

Referees_Eric Furlatt, Dan O’Rourke. Linesmen_Travis Gawryletz, Bryan Pancich.

