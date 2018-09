Los Angeles FC-Toronto FC, Sums

By The Associated Press

Los Angeles FC 1 3—4 Toronto 0 2—2

First half_1, Los Angeles FC, Vela, 10 (Rossi), 22nd minute.

Second half_2, Los Angeles FC, Rossi, 9 (Vela), 47th; 3, Los Angeles FC, Nguyen, 3 (Vela), 49th; 4, Toronto, Altidore, 4 (Giovinco), 74th; 5, Toronto, Altidore, 5 (Janson), 90th; 6, Los Angeles FC, Vela, 11 (Feilhaber), 90th.

Goalies_Los Angeles FC, Tyler Miller; Toronto, Clint Irwin.

Yellow Cards_Los Angeles FC, Jakovic, 18th. Toronto, Delgado, 34th; Altidore, 48th; Bradley, 78th.

Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Oscar Mitchell-Carvalho, Brian Dunn. 4th Official_Sorin Stoica.

A— (30,991)

Lineups

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour (Tristan Blackmon, 86th), Jordan Harvey, Dejan Jakovic, Walker Zimmermann; Eduard Atuesta, Andre Horta (Benny Feilhaber, 63rd), Lee Nguyen; Diego Rossi, Marcos Urena (Joao Moutinho, 79th), Carlos Vela.

Toronto_Clint Irwin; Drew Moor, Justin Morrow, Eriq Zavaleta (Jay Chapman, 68th), Gregory van der Wiel; Michael Bradley, Marky Delgado, Jonathan Osorio, Victor Vazquez (Lucas Janson, 27th); Jozy Altidore, Sebastian Giovinco.

