LPGA-Cambia Portland Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Portland, Ore. Columbia Edgewater CC Purse: $1.3 million Yardage: 6,476; Par: 72 Final Marina Alex, $195,000 62-71-71-65—269 Georgia Hall, $118,921 66-63-69-75—273 Ayako Uehara, $86,269 68-68-70-69—275 Minjee Lee, $66,736 64-68-68-77—277 Megan Khang, $53,715 68-65-76-69—278 Benyapa Niphatsophon, $37,655 69-74-67-70—280 Brittany Lincicome, $37,655 67-71-72-70—280 Beatriz Recari, $37,655 68-68-73-71—280 Su Oh, $24,780 66-69-77-69—281 Lexi Thompson, $24,780 68-73-70-70—281 Robynn Ree, $24,780 65-72-73-71—281 Chella Choi, $24,780 70-71-68-72—281 Mirim Lee, $24,780 70-69-70-72—281 Gaby Lopez, $19,467 68-71-71-72—282 Katherine Perry, $19,467 66-73-71-72—282 Daniela Darquea, $16,277 71-71-70-71—283 Amy Olson, $16,277 68-72-72-71—283 Anne-Catherine Tanguay, $16,277 72-71-67-73—283 Jaye Marie Green, $16,277 67-73-69-74—283 Brittany Marchand, $16,277 69-67-70-77—283 Amy Yang, $12,479 70-71-73-70—284 Celine Boutier, $12,479 69-72-73-70—284 Gemma Dryburgh, $12,479 73-68-72-71—284 So Yeon Ryu, $12,479 71-68-74-71—284 Jodi Ewart Shadoff, $12,479 70-69-74-71—284 Anna Nordqvist, $12,479 67-70-75-72—284 Mariajo Uribe, $12,479 69-71-70-74—284 Angela Stanford, $12,479 67-69-74-74—284 Brooke M. Henderson, $12,479 64-71-74-75—284 Candie Kung, $9,441 71-70-73-71—285 Katherine Kirk, $9,441 70-71-72-72—285 Daniela Iacobelli, $9,441 69-70-73-73—285 Christina Kim, $9,441 69-69-74-73—285 Inbee Park, $9,441 69-70-72-74—285 Mi Jung Hur, $7,385 71-70-75-70—286 Yu Liu, $7,385 71-70-75-70—286 Wei-Ling Hsu, $7,385 71-72-72-71—286 Brittany Altomare, $7,385 71-72-71-72—286 Mo Martin, $7,385 69-72-72-73—286 Catriona Matthew, $7,385 71-71-70-74—286 Jacqui Concolino, $7,385 68-72-72-74—286 Sakura Yokomine, $5,562 75-68-73-71—287 Alison Lee, $5,562 73-69-74-71—287 Cydney Clanton, $5,562 70-70-76-71—287 Pornanong Phatlum, $5,562 68-74-73-72—287 Shanshan Feng, $5,562 72-69-74-72—287 Rebecca Artis, $5,562 70-71-73-73—287 Lauren Kim, $5,562 73-69-70-75—287 Peiyun Chien, $4,579 69-73-75-71—288 In Gee Chun, $4,579 71-72-71-74—288 Jane Park, $4,579 69-72-70-77—288 Brianna Do, $3,906 71-72-74-72—289 Lindy Duncan, $3,906 69-73-74-73—289 Camilla Lennarth, $3,906 68-73-75-73—289 Tiffany Chan, $3,906 68-74-73-74—289 Dani Holmqvist, $3,906 72-69-72-76—289 Kris Tamulis, $3,906 72-70-69-78—289 Ryann O’Toole, $3,906 71-71-69-78—289 Nanna Koerstz Madsen, $3,239 73-70-76-71—290 Mi Hyang Lee, $3,239 67-71-77-75—290 Maria Torres, $3,239 70-73-70-77—290 Lee-Anne Pace, $3,239 70-71-72-77—290 Becky Morgan, $3,028 70-73-75-73—291 Katelyn Sepmoree , $3,028 72-69-74-76—291 Jing Yan, $2,739 70-73-78-71—292 Jennifer Hahn, $2,739 69-73-77-73—292 Katie Burnett, $2,739 70-71-77-74—292 Min Lee, $2,739 70-72-75-75—292 Ally McDonald, $2,739 67-73-75-77—292 Mariah Stackhouse, $2,739 67-72-75-78—292 Charley Hull, $2,739 68-69-74-81—292 Thidapa Suwannapura, $2,523 71-71-77-74—293 Dori Carter, $2,523 72-70-75-76—293 Lauren Coughlin, $2,459 71-71-77-75—294 Pernilla Lindberg, $2,459 71-71-73-79—294 P.K. Kongkraphan, $2,413 71-69-78-78—296 Sandra Changkija, $2,383 69-70-79-79—297

