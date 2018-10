Mets 4, Nationals 2

By The Associated Press

New York Washington ab r h bi ab r h bi A.Rsrio ss 5 1 1 0 V.Rbles cf 4 0 1 0 McNeil 2b 5 0 0 0 T.Trner ss 4 1 1 0 Cnforto lf 3 1 1 0 Harper rf 4 0 0 0 Bruce rf 4 1 2 2 Rendon 3b 3 1 1 1 S.Lugo p 0 0 0 0 J.Soto lf 4 0 1 0 Jo.Ryes ph 1 0 0 0 Zmmrman 1b 3 0 0 1 Gsllman p 0 0 0 0 Difo 2b 3 0 0 0 Nimmo cf-rf 2 0 0 0 Kieboom c 2 0 1 0 Do.Smth 1b 4 1 1 1 J.Ross p 2 0 0 0 T.Frzer 3b 4 0 0 0 Collins p 0 0 0 0 Msoraco c 3 0 3 1 Cordero p 0 0 0 0 deGrom p 3 0 0 0 Stvnson ph 1 0 1 0 A.Jcksn ph-cf 1 0 0 0 A.Wllms p 0 0 0 0 Totals 35 4 8 4 Totals 30 2 6 2

New York 103 000 000—4 Washington 010 000 001—2

E_Rendon (6). DP_New York 1. LOB_New York 9, Washington 4. 2B_A.Rosario (26), Conforto (23), Bruce (17), Mesoraco 2 (10), T.Turner (24). SF_Zimmerman (2).

IP H R ER BB SO New York deGrom W,9-9 7 3 1 1 1 8 Lugo H,11 1 1 0 0 1 1 Gsellman S,12-19 1 2 1 1 0 1 Washington Ross L,0-1 6 8 4 3 1 3 Collins 1 0 0 0 1 1 Cordero 1 0 0 0 1 2 Williams 1 0 0 0 1 0

HBP_by Ross (Nimmo). WP_Williams.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Chris Segal; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_2:57. A_37,895 (41,313).

