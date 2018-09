Mets 7, Dodgers 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 2 3 1 0 1 .259 McNeil 2b 5 2 2 0 0 0 .321 Flores 1b 5 1 2 2 0 2 .271 Frazier 3b 4 0 0 0 0 3 .228 Conforto lf 4 0 2 1 0 1 .232 Jackson cf 4 0 1 1 0 1 .266 Plawecki c 3 1 2 0 0 1 .237 Nido c 0 0 0 0 0 0 .175 Nimmo rf 4 1 2 0 0 1 .272 Wheeler p 3 0 0 0 0 1 .160 b-Smith ph 1 0 0 0 0 0 .200 Lugo p 0 0 0 0 0 0 .091 Totals 38 7 14 5 0 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 3 0 0 0 1 2 .243 Verdugo rf 4 0 0 0 0 1 .271 Turner 3b 4 1 1 0 0 1 .311 Muncy 1b 4 1 1 2 0 1 .254 Bellinger cf 4 1 1 1 0 2 .258 Grandal c 3 0 0 0 0 1 .234 Hernandez ss 2 0 0 0 1 0 .233 Dozier 2b 3 0 0 0 0 1 .220 Ryu p 1 0 0 0 0 0 .222 a-Utley ph 1 0 0 0 0 0 .236 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Venditte p 0 0 0 0 0 0 — c-Taylor ph 1 0 0 0 0 1 .245 Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 3 3 3 2 10

New York 000 320 200—7 14 0 Los Angeles 000 200 100—3 3 1

a-lined out for Ryu in the 6th. b-grounded out for Wheeler in the 8th. c-struck out for Venditte in the 8th.

E_Grandal (8). LOB_New York 5, Los Angeles 2. 2B_McNeil (7), Plawecki (12). HR_Muncy (32), off Wheeler; Bellinger (22), off Wheeler. RBIs_Rosario (44), Flores 2 (50), Conforto (58), Jackson (27), Muncy 2 (62), Bellinger (64).

Runners left in scoring position_New York 2 (Frazier, Jackson). RISP_New York 7 for 16; .

Advertisement

Runners moved up_Conforto. GIDP_Wheeler, Smith.

DP_Los Angeles 3 (Dozier, Hernandez, Muncy), (Dozier, Hernandez, Muncy), (Dozier, Hernandez, Muncy).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, W, 10-7 7 3 3 3 2 9 105 3.39 Lugo 2 0 0 0 0 1 21 2.71 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, L, 4-2 6 11 5 3 0 8 88 2.47 Madson 1 3 2 2 0 1 24 5.40 Venditte 1 0 0 0 0 0 8 4.32 Jansen 1 0 0 0 0 2 13 2.89

HBP_Venditte (Plawecki). WP_Madson.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Jim Reynolds; Second, John Tumpane; Third, Jeremie Rehak.

T_2:39. A_40,317 (56,000).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.