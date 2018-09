Minnesota United-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Minnesota 0 1—1 Real Salt Lake 1 0—1

First half_1, Real Salt Lake, Kreilach, 11, 11th minute.

Second half_2, Minnesota, Ibarra, 7 (Quintero), 84th.

Goalies_Minnesota, Bobby Shuttleworth, Matt Lampson; Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna.

Yellow Cards_Minnesota, Maximiano, 74th; Omsberg, 76th. Real Salt Lake, Beckerman, 64th.

Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_C.J. Morgante; Felisha Mariscal; Tim Ford. 4th Official_Alejandro Mariscal.

A_19,785.

Lineups

Minnesota_Bobby Shuttleworth; Michael Boxall, Francisco Calvo, Brent Kallman, Wyatt Omsberg; Fernando Bob, Miguel Ibarra, Romario Ibarra, Maximiano; Abu Danladi (Rasmus Schuller, 24th), Carlos Darwin Quintero.

Real Salt Lake_Nick Rimando; Nick Besler, Justen Glad, Aaron Herrera; Kyle Beckerman (Pablo Ruiz, 66th), Damir Kreilach, Albert Rusnak (Corey Baird, 80th), Jefferson Savarino, Sunny (Sebastian Saucedo, 90th); Brooks Lennon, Joao Plata.

