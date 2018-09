Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Sept. 9 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jose Ortiz 1082 196 176 164 $19,492,129 Irad Ortiz, Jr. 1150 249 197 177 $18,028,819 Javier Castellano 773 161 151 100 $18,007,654 Florent Geroux 670 138 99 83 $16,535,949 John Velazquez 579 119 85 70 $13,316,750 Luis Saez 1067 180 162 172 $13,113,945 Joel Rosario 612 102 114 90 $12,241,573 Manuel Franco 961 171 147 146 $11,063,948 Ricardo Santana, Jr. 738 137 109 102 $10,564,568 Mike Smith 175 39 27 22 $9,744,999 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 1303 260 241 205 $20,029,454 Chad Brown 596 166 131 80 $17,959,473 Todd Pletcher 707 160 116 101 $14,253,595 Bob Baffert 261 80 45 35 $12,816,952 Mark Casse 885 157 126 122 $10,607,684 Brad Cox 626 181 98 75 $10,201,548 Michael Maker 783 129 107 102 $6,453,216 Karl Broberg 1364 389 235 182 $5,823,779 Doug O’Neill 545 88 95 73 $5,316,496 William Mott 389 55 45 58 $5,289,672 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Thunder Snow (IRE) 1 1 0 0 $6,000,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 Hawkbill 1 1 0 0 $3,600,000 West Coast 2 0 2 0 $3,600,000 Good Magic 6 2 1 1 $1,728,400 Mind Your Biscuits 4 1 3 0 $1,650,120 Catholic Boy 5 3 1 0 $1,528,000 Accelerate 5 4 1 0 $1,525,000 Monomoy Girl 5 5 0 0 $1,524,200

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 1993 405 318 275 $8,585,578 Aaron Merriman 3087 727 535 447 $6,970,298 Yannick Gingras 1168 222 172 145 $6,920,358 Jason Bartlett 1821 377 298 256 $6,684,209 Jordan Stratton 1671 294 268 216 $6,166,140 David Miller 1223 204 187 189 $5,619,287 Scott Zeron 1016 156 129 137 $5,156,545 George Brennan 1512 255 212 167 $4,750,875 Ronnie Wrenn Jr. 2090 513 332 273 $4,716,381 Corey Callahan 1836 267 280 252 $4,577,864 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 3089 629 467 421 $12,863,219 Jimmy Takter 423 106 83 51 $4,939,818 Rene Allard 1231 276 180 150 $4,436,367 Scott DiDomenico 1141 191 158 134 $3,006,026 Julie Miller 474 109 79 57 $2,729,522 Tony Alagna 384 87 61 56 $2,638,447 Richard Moreau 1152 218 190 151 $2,531,588 Ake Svanstedt 379 65 50 55 $2,464,199 Brian Brown 392 88 71 50 $2,359,242 Gilbert Garcia-Herrera 1031 172 127 131 $2,350,747 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings McWicked 7HP 12 7 2 1 $902,114 Shartin N 5MP 19 14 1 0 $759,111 Atlanta 3MT 8 6 2 0 $729,074 Dorsoduro Hanover 3GP 13 7 2 1 $687,362 Lather Up 3HP 12 10 0 0 $664,865 Courtly Choice 3HP 12 9 0 0 $655,393 Crystal Fashion 3GT 12 8 3 0 $652,182 Six Pack 3HT 9 6 1 1 $651,198 Stay Hungry 3HP 11 5 0 4 $650,000 Kissin In The Sand 3MP 11 7 4 0 $599,070

TENNIS Through Aug. 25 ATP Money

1. Novak Djokovic, $9,305,485

2. Rafael Nadal, $8,663,347

3. Roger Federer, $5,888,130

4. Juan Martin del Potro, $5,496,171

5. Alexander Zverev, $4,669,524

6. Marin Cilic, $4,089,854

7. John Isner, $3,652,930

8. Dominic Thiem, $3,593,388

9. Kevin Anderson, $3,510,555

10. Kei Nishikori, $2,587,835

Ranking

1. Rafael Nadal, 8760

2. Roger Federer, 6900

3. Novak Djokovic, 6445

4. Juan Martin del Potro, 5980

5. Alexander Zverev, 4890

6. Marin Cilic, 4715

7. Grigor Dimitrov, 3755

8. Dominic Thiem, 3665

9. Kevin Anderson, 3595

10. John Isner, 3470

Race Standings

1. x-Rafael Nadal, 7480

2. x-Novak Djokovic, 6445

3. Juan Martin del Potro, 4910

4. x-Roger Federer, 4800

5. Alexander Zverev, 4365

6. Marin Cilic, 3815

7. Kevin Anderson, 3450

8. Dominic Thiem, 3365

9. John Isner, 2930

10. Kei Nishikori, 2475

Race to Milan (21 and under)

1. Alexander Zverev, 4365

2. Stefanos Tsitsipas, 1827

3. Denis Shapovalov, 1225

4. Alex de Minaur, 1115

5. Frances Tiafoe, 1020

6. Taylor Fritz, 748

7. Andrey Rublev, 695

8. Jaume Munar, 641

9. Hubert Hurkacz, 494

10. Ugo Humbert, 448

WTA Money

1. Simona Halep, $6,321,700

2. Naomi Osaka, $5,797,826

3. Angelique Kerber, $5,267,537

4. Caroline Wozniacki, $4,138,479

5. Serena Williams, $3,770,170

6. Sloane Stephens, $3,753,949

7. Petra Kvitova, $3,098,540

8. Elina Svitolina, $2,825,299

9. Kiki Bertens, $2,503,855

10. Daria Kasatkina, $2,420,582

Ranking

1. Simona Halep, 8061

2. Caroline Wozniacki, 5975

3. Angelique Kerber, 5425

4. Caroline Garcia, 4725

5. Petra Kvitova, 4585

6. Elina Svitolina, 4555

7. Naomi Osaka, 4115

8. Karolina Pliskova, 4105

9. Sloane Stephens, 3912

10. Jelena Ostapenko, 3787

Race Standings

1. x-Simona Halep, 6910

2. x-Angelique Kerber, 5152

3. Petra Kvitova, 4250

4. Naomi Osaka, 4047

5. Caroline Wozniacki, 3982

6. Elina Svitolina, 3840

7. Sloane Stephens, 3823

8. Kiki Bertens, 3253

9. Karolina Pliskova, 3132

10. Elise Mertens, 3080

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Through Sept. 2

1. Kyle Busch, 1038

2. Kevin Harvick, 999

3. Martin Truex Jr., 883

4. Kurt Busch, 835

5. Joey Logano, 818

6. Brad Keselowski, 785

7. Kyle Larson, 783

8. Clint Bowyer, 777

9. Ryan Blaney, 755

10. Denny Hamlin, 738

NASCAR Xfinity Through Sept. 1

1. Justin Allgaier, 888

2. Elliott Sadler, 872

3. Cole Custer, 871

4. Christopher Bell, 852

5. Daniel Hemric, 844

6. Tyler Reddick, 693

7. Brandon Jones, 687

8. Matt Tifft, 663

9. Ryan Truex, 660

10. Ryan Reed, 559

NASCAR Camping World Truck Through Aug. 26

1. Johnny Sauter, 2081

2. Brett Moffitt, 2075

3. Noah Gragson, 2070

4. Justin Haley, 2065

5. Matt Crafton, 2047

6. Stewart Friesen, 2047

7. Ben Rhodes, 2046

8. Grant Enfinger, 2035

9. Myatt Snider, 430

10. Todd Gilliland, 429

F1 Through Sept. 2

1. Lewis Hamilton, 256

2. Sebastian Vettel, 226

3. Kimi Raikkonen, 164

4. Valtteri Bottas, 159

5. Max Verstappen, 130

6. Daniel Ricciardo, 118

7. Nico Hulkenberg, 52

8. Kevin Magnussen, 49

9. Sergio Perez, 46

10. Esteban Ocon, 45

IndyCar Through Sept. 2

1. Scott Dixon, 598

2. Alexander Rossi, 569

3. Will Power, 511

4. Josef Newgarden, 511

5. Ryan Hunter-Reay, 462

6. Simon Pagenaud, 428

7. Robert Wickens, 391

8. Graham Rahal, 378

9. Sebastien Bourdais, 369

10. James Hinchcliffe, 361

