Nationals 4, Cardinals 3, 10 innings,

St. Louis Washington ab r h bi ab r h bi M.Crpnt 3b-1b 4 0 0 0 Eaton rf 5 0 1 0 Munoz rf-2b 4 2 3 1 T.Trner ss 5 2 1 1 M.Adams 1b 2 1 0 0 Harper cf 2 1 1 3 C.Mrtin p 0 0 0 0 Rendon 3b 4 0 1 0 Mrtinez ph 1 0 0 0 J.Soto lf 2 0 0 0 Jor.Hck p 0 0 0 0 Zmmrman 1b 4 0 2 0 O’Neill rf 0 0 0 0 Difo 2b 4 0 1 0 Ozuna lf 4 0 0 0 P.Svrno c 3 0 0 0 DeJong ss 4 0 1 2 Wieters ph-c 2 0 0 0 G.Grcia 2b 4 0 0 0 Schrzer p 3 0 0 0 B.Nrris p 0 0 0 0 Cordero p 0 0 0 0 Shreve p 0 0 0 0 Ju.Mllr p 0 0 0 0 Bader cf 4 0 1 0 Stvnson ph 1 0 0 0 Pena c 3 0 0 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 Ad.Grca pr 0 0 0 0 Mar.Ryn ph 1 0 1 0 Car.Kll c 0 0 0 0 M.Tylor pr 0 1 0 0 J.Flhrt p 2 0 0 0 Brebbia p 0 0 0 0 Wisdom 3b 1 0 0 0 Totals 33 3 5 3 Totals 36 4 8 4

St. Louis 200 001 000 0—3 Washington 100 000 002 1—4

DP_Washington 2. LOB_St. Louis 4, Washington 15. 2B_Rendon (33), Difo (12), Mar.Reynolds (5). HR_Munoz (7), T.Turner (17), Harper (31). SB_Bader (13), Wisdom (1), Rendon (2). SF_Harper (8).

IP H R ER BB SO St. Louis Flaherty 5 3 1 1 5 5 Brebbia H,4 1 0 0 0 0 3 Martinez H,3 1 0 0 0 2 0 Hicks H,22 1 1 0 0 0 2 Norris BS,5 2-3 2 2 2 2 0 Shreve L,3-3 1 2 1 1 1 1 Washington Scherzer 7 4 3 3 1 11 Cordero 0 1 0 0 1 0 Miller 1 0 0 0 0 1 Holland W,2-2 2 0 0 0 1 2

Cordero pitched to 3 batters in the 8th

HBP_by Flaherty (Rendon), by Cordero (Wisdom).

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Nic Lentz; Second, CB Bucknor; Third, Fieldin Cubreth.

T_3:51. A_28,648 (41,313).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.