Nationals 4, Marlins 2

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 3 1 2 1 1 0 .295 d-Robles ph-cf 0 0 0 0 1 0 .208 Turner ss 4 1 2 1 0 1 .268 Harper cf-rf 0 0 0 0 5 0 .247 Rendon 3b 4 0 2 2 0 0 .305 Soto lf 5 0 0 0 0 2 .298 Zimmerman 1b 5 0 1 0 0 0 .264 Wieters c 3 1 1 0 2 1 .230 Difo 2b 4 1 1 0 1 1 .236 Strasburg p 2 0 0 0 0 2 .103 b-Stevenson ph 1 0 0 0 0 0 .246 Grace p 0 0 0 0 0 0 .500 Miller p 0 0 0 0 0 0 .000 Holland p 0 0 0 0 0 0 — e-Reynolds ph 1 0 0 0 0 0 .258 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 4 9 4 10 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Riddle ss 4 1 1 0 0 2 .235 Rojas 2b 4 0 1 0 0 1 .248 Realmuto c 4 0 2 1 0 0 .282 O’Brien 1b 2 1 2 1 2 0 .308 Anderson 3b 3 0 0 0 0 3 .268 Brinson cf 4 0 0 0 0 4 .201 Dean lf 4 0 0 0 0 1 .211 Sierra rf 3 0 0 0 0 1 .174 Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — f-Castro ph 1 0 0 0 0 1 .281 Alcantara p 1 0 0 0 0 1 .000 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — a-Ortega ph 1 0 0 0 0 0 .240 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Rucinski p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Galloway ph-rf 2 0 0 0 0 1 .212 Totals 33 2 6 2 2 15

Washington 020 101 000—4 9 0 Miami 010 010 000—2 6 1

a-flied out for Guerrero in the 5th. b-lined out for Strasburg in the 7th. c-flied out for Rucinski in the 7th. d-pinch hit for Eaton in the 8th. e-popped out for Holland in the 9th. f-struck out for Guerra in the 9th.

E_Anderson (8). LOB_Washington 14, Miami 7. 2B_Zimmerman (20). HR_O’Brien (3), off Strasburg. RBIs_Eaton (30), Turner (65), Rendon 2 (79), Realmuto (72), O’Brien (6). SB_Turner (40). CS_Difo (3). SF_Rendon. S_Strasburg.

Runners left in scoring position_Washington 8 (Soto 5, Zimmerman 2, Reynolds); Miami 3 (Anderson 2, Dean). RISP_Washington 4 for 12; Miami 1 for 5.

Advertisement

GIDP_Turner.

DP_Miami 1 (Anderson, Rojas, O’Brien).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 9-7 6 5 2 2 2 11 101 3.82 Grace, H, 7 2-3 0 0 0 0 0 4 2.77 Miller, H, 11 1-3 0 0 0 0 0 4 3.83 Holland, H, 6 1 1 0 0 0 2 15 4.98 Doolittle, S, 25-26 1 0 0 0 0 2 11 1.70 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, L, 2-1 4 6 3 3 6 3 91 2.35 Guerrero 1 0 0 0 0 1 14 5.73 Kinley 1 1 1 1 1 2 21 10.38 Rucinski 1 1 0 0 0 1 9 4.88 Garcia 2-3 0 0 0 2 0 16 4.90 Guerra 1 1-3 1 0 0 1 0 21 5.79

Inherited runners-scored_Guerra 1-0. HBP_Strasburg (Anderson), Kinley (Turner).

Umpires_Home, Brian Knight; First, Roberto Ortiz; Second, Gerry Davis; Third, Pat Hoberg.

T_3:14. A_7,726 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.