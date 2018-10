Nationals 7, Marlins 3

By The Associated Press

Miami Washington ab r h bi ab r h bi Riddle ss 4 1 1 0 Eaton rf 3 2 1 0 Rojas 2b 4 0 1 1 M.Tylor cf 0 0 0 0 Ralmuto c 5 1 0 0 T.Trner ss 5 1 2 0 O’Brien 1b 5 1 2 0 Harper cf-rf 4 1 1 1 Bri.And 3b 3 0 1 1 Rendon 3b 4 1 2 4 Brinson cf 4 0 0 1 J.Soto lf 4 1 2 1 Dean lf 2 0 1 0 Zmmrman 1b 2 0 0 0 Sierra rf 3 0 0 0 Ju.Mllr p 0 0 0 0 Sa.Alcn p 2 0 0 0 Grace p 0 0 0 0 Ortega ph 1 0 0 0 V.Rbles ph 1 0 0 0 Javy.Gr p 0 0 0 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 Detrich ph 1 0 0 0 Dlittle p 0 0 0 0 Graves p 0 0 0 0 Wieters c 1 1 1 1 Difo 2b 4 0 0 0 Strsbrg p 0 0 0 0 Stvnson ph 1 0 0 0 Mar.Ryn 1b 2 0 0 0 Totals 34 3 6 3 Totals 31 7 9 7

Miami 100 010 100—3 Washington 200 410 00x—7

E_Ju.Miller (1), Wieters (2). LOB_Miami 10, Washington 8. 2B_Rojas (12), O’Brien (4), T.Turner (27), Harper (31), Rendon (42). HR_Rendon (23), J.Soto (21), Wieters (8). SB_Dean (1), T.Turner (43). SF_Harper (9). S_Strasburg (7).

IP H R ER BB SO Miami Alcantara L,2-2 4 7 6 6 5 3 Guerra 3 1 1 1 1 2 Graves 1 1 0 0 0 2 Washington Strasburg 4 3 1 1 4 5 Miller W,7-1 1 2 1 0 1 2 Grace 2 1 1 1 0 0 Holland 1 0 0 0 0 1 Doolittle 1 0 0 0 0 1

HBP_by Strasburg (Anderson). WP_Strasburg.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Angel Hernandez; Second, Alan Porter; Third, Chad Whitson.

T_3:09. A_22,428 (41,313).

