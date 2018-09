Nationals 7, Phillies 6

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 2 0 0 0 2 0 .297 Miller p 0 0 0 0 0 0 .000 Grace p 0 0 0 0 0 0 .500 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Turner ss 4 0 0 1 1 2 .267 Harper cf-rf 5 0 0 0 0 4 .249 Rendon 3b 2 3 0 0 3 1 .296 Soto lf 4 3 3 4 1 0 .306 Reynolds 1b 5 0 0 0 0 3 .260 Wieters c 4 0 2 1 0 0 .234 2-Taylor pr-cf 1 0 0 0 0 0 .224 Sanchez 2b 3 0 0 0 0 0 .212 f-Zimmerman ph 1 0 0 0 0 0 .262 3-Difo pr-2b 0 1 0 0 0 0 .240 Roark p 2 0 0 0 0 1 .196 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Cordero p 0 0 0 0 0 0 — e-Robles ph 1 0 0 0 0 1 .091 A.Williams p 0 0 0 0 0 0 — McGowin p 0 0 0 0 0 0 — g-Stevenson ph 1 0 1 1 0 0 .250 Kieboom c 0 0 0 0 0 0 .210 Totals 35 7 6 7 7 12

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 5 1 1 1 0 1 .258 Hoskins lf 5 1 3 1 0 0 .253 W.Ramos c 4 0 3 2 0 0 .314 1-Cozens pr 0 0 0 0 0 0 .095 Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — i-Crawford ph 1 0 0 0 0 0 .198 Rios p 0 0 0 0 0 0 .000 Santana 1b 4 0 1 0 1 0 .229 N.Williams rf 2 1 1 0 0 0 .258 c-Bautista ph-rf 3 1 1 1 0 0 .197 Franco 3b 3 0 1 0 0 0 .268 Florimon ss 2 0 0 0 0 2 .234 Herrera cf 5 1 1 0 0 1 .259 Kingery ss 1 0 0 0 0 0 .228 a-Cabrera ph-ss-3b 2 1 1 1 2 0 .265 Arrieta p 1 0 0 0 0 1 .143 b-Bour ph 1 0 0 0 0 0 .229 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — d-Altherr ph 1 0 0 0 0 1 .171 E.Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Alfaro c 0 0 0 0 0 0 .258 h-Knapp ph-c 0 0 0 0 2 0 .215 Totals 40 6 13 6 5 6

Washington 010 200 003 1—7 6 0 Philadelphia 000 050 010 0—6 13 1

a-doubled for Kingery in the 5th. b-popped out for Arrieta in the 5th. c-flied out for N.Williams in the 5th. d-struck out for Neshek in the 6th. e-struck out for Cordero in the 7th. f-out on fielder’s choice for Sanchez in the 9th. g-singled for McGowin in the 9th. h-walked for Alfaro in the 9th. i-out on fielder’s choice for Garcia in the 9th.

1-ran for W.Ramos in the 7th. 2-ran for Wieters in the 9th. 3-ran for Zimmerman in the 9th.

E_N.Williams (3). LOB_Washington 6, Philadelphia 10. 2B_Soto (22), Wieters (7), Hoskins 2 (32), Santana (26), N.Williams (12), Cabrera (35). HR_Soto (17), off Arrieta; Soto (18), off Rios; Bautista (12), off McGowin. RBIs_Turner (62), Soto 4 (60), Wieters (24), Stevenson (13), Hernandez (49), Hoskins (89), W.Ramos 2 (66), Cabrera (75), Bautista (44). SB_Eaton (7), Crawford (3).

Runners left in scoring position_Washington 5 (Harper 3, Sanchez 2); Philadelphia 6 (Hernandez, Santana, Bautista 4). RISP_Washington 2 for 10; Philadelphia 5 for 15.

GIDP_Turner, Santana, Herrera.

DP_Washington 2 (Turner, Reynolds), (Reynolds, Rendon); Philadelphia 1 (Florimon, Hernandez, Santana).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark 4 2-3 10 5 5 0 2 70 4.37 Collins 1 0 0 0 1 1 18 3.38 Cordero 1-3 0 0 0 0 1 6 4.91 A.Williams 1 2 0 0 0 0 18 5.79 McGowin 1 1 1 1 0 1 13 9.00 Miller 1-3 0 0 0 1 0 23 3.91 Grace 1-3 0 0 0 0 0 4 2.73 Suero, W, 3-0 1-3 0 0 0 1 0 3 3.32 Holland, S, 3-6 1 0 0 0 2 1 21 5.05 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta 5 3 3 3 2 7 88 3.66 Neshek, H, 5 1 0 0 0 0 1 16 1.29 E.Ramos, H, 10 1 0 0 0 0 1 18 2.09 Avilan 0 0 0 0 1 0 7 3.77 Dominguez, H, 13 1 2-3 2 3 3 3 1 43 3.29 Garcia, BS, 3-4 1-3 0 0 0 1 1 12 4.50 Rios, L, 3-2 1 1 1 1 0 1 15 5.68

Avilan pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Collins 2-0, Cordero 1-0, Grace 2-0, Suero 2-0, Dominguez 1-0, Garcia 3-1. HBP_Arrieta (Eaton), Miller (Hernandez). WP_Dominguez. PB_Alfaro (10).

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Ben May; Second, John Libka; Third, Hunter Wendelstedt.

T_4:16. A_19,630 (43,647).

