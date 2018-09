Omega European Masters Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Crans-sur-Sierre GC Crans Montana, Switzerland Purse: $2.91 million Yardage: 6,848; Par: 70 Third Round Matthew Fitzpatrick, England 69-64-63—196 Mike Lorenzo-Vera, France 68-66-64—198 Daniel Brooks, England 69-67-64—200 Wu Ashun, China 70-65-65—200 Haydn Porteous, South Africa 69-65-66—200 Lucas Bjerregaard, Denmark 68-65-67—200 Doug Ghim, United States 68-65-67—200 Gavin Green, Malaysia 69-69-63—201 Thomas Aiken, South Africa 68-67-66—201 Nino Bertasio, Italy 70-67-65—202 Nacho Elvira, Spain 66-69-67—202 Hideto Tanihara, Japan 65-66-71—202 Lee Westwood, England 68-69-66—203 David Lipsky, United States 68-70-66—204 Erik van Rooyen, South Africa 66-71-67—204 Charl Schwartzel, South Africa 67-69-68—204 Soren Kjeldsen, Denmark 65-70-69—204 Stephen Gallacher, Scotland 68-66-70—204 Andy Sullivan, England 65-72-68—205 Matthew Southgate, England 69-67-69—205 Chase Kopeka, United States 71-65-69—205 Also Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-67-70—208

