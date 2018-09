Orioles 5, Mariners 3

By The Associated Press

Baltimore Seattle ab r h bi ab r h bi Villar ss 5 2 2 1 Haniger cf-rf 5 0 1 0 Rickard cf-lf 4 0 1 0 Segura ss 5 0 0 0 Mancini 1b 5 0 3 1 Cano 3b-1b 3 2 3 1 A.Jones rf 5 0 0 0 Cruz dh 2 1 1 0 C.Davis dh 5 0 2 1 Span lf 3 0 0 0 R.Nunez 3b 4 1 3 1 Healy 1b 4 0 0 1 J.Ptrsn pr-3b 1 0 0 0 Negron pr 0 0 0 0 Androli lf 2 0 1 0 Heredia cf 0 0 0 0 Mullins ph-cf 1 1 1 0 Gamel rf 2 0 0 0 Valera 2b 3 1 2 0 Maybin ph-cf 1 0 0 0 Wynns c 4 0 0 0 Seager ph-3b 0 0 0 0 Freitas c 3 0 2 0 Hrrmann ph-c 1 0 0 0 D.Grdon 2b 4 0 0 0 Totals 39 5 15 4 Totals 33 3 7 2

Baltimore 000 000 401—5 Seattle 100 000 020—3

E_Freitas (2), Valera (3). DP_Baltimore 1, Seattle 1. LOB_Baltimore 10, Seattle 8. 2B_Mancini (21), Freitas (5). HR_R.Nunez (4), Cano (7). S_Valera (2).

IP H R ER BB SO Baltimore Cobb W,5-15 6 4 1 1 3 2 Fry H,8 1 1-3 3 2 1 1 0 Givens S,6-10 1 2-3 0 0 0 1 2 Seattle LeBlanc 6 6 0 0 1 4 Warren L,2-2 BS,1 0 3 3 3 0 0 Duke 1-3 1 1 1 0 0 Vincent 2-3 1 0 0 0 1 Pazos 1 1 0 0 1 1 Bradford 2-3 2 1 1 0 1 Elias 1-3 1 0 0 0 0

Warren pitched to 3 batters in the 7th

WP_Cobb, Fry.

Advertisement

Umpires_Home, John Libka; First, Chad Fairchild; Second, Kerwin Danley; Third, Bruce Dreckman.

T_3:19. A_11,265 (47,943).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.