PGA Tour Champions Money Leaders

Through Sept. 23 Trn Money 1. Miguel Angel Jimenez 17 $1,746,868 2. Scott McCarron 21 $1,693,208 3. Jerry Kelly 19 $1,643,458 4. Bernhard Langer 19 $1,561,904 5. David Toms 18 $1,520,372 6. Paul Broadhurst 19 $1,452,944 7. Scott Parel 21 $1,226,723 8. Joe Durant 21 $1,210,156 9. Steve Stricker 7 $1,196,235 10. Tim Petrovic 18 $1,154,400 11. Vijay Singh 15 $1,114,260 12. Kevin Sutherland 19 $944,039 13. Kirk Triplett 18 $915,409 14. Brandt Jobe 16 $900,403 15. Gene Sauers 20 $877,216 16. Tom Lehman 18 $841,787 17. Jeff Maggert 19 $791,038 18. Kenny Perry 13 $696,180 19. Paul Goydos 20 $679,265 20. Bart Bryant 15 $672,712 21. Woody Austin 21 $669,776 22. Tom Pernice Jr. 21 $669,427 23. Colin Montgomerie 20 $646,025 24. Glen Day 20 $638,905 25. Billy Andrade 20 $636,153 26. Rocco Mediate 18 $605,664 27. Lee Janzen 20 $604,394 28. Wes Short, Jr. 21 $601,078 29. Mark Calcavecchia 21 $589,733 30. Duffy Waldorf 22 $567,335 31. Marco Dawson 19 $533,031 32. Scott Dunlap 20 $499,461 33. Jerry Smith 19 $482,154 34. Bob Estes 11 $471,876 35. Billy Mayfair 19 $447,860 36. Jeff Sluman 22 $442,318 37. Jesper Parnevik 20 $442,307 38. Steve Flesch 17 $438,032 39. Doug Garwood 18 $417,486 40. Stephen Ames 20 $416,208 41. Ken Tanigawa 17 $411,560 42. David Frost 21 $389,970 43. Tom Byrum 18 $384,910 44. Kent Jones 16 $357,809 45. Michael Bradley 14 $357,595 46. Jay Haas 17 $357,028 47. Carlos Franco 21 $342,679 48. Esteban Toledo 20 $340,710 49. Mark O’Meara 15 $321,290 50. Tommy Tolles 17 $319,502

