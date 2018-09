Phillies 4, Mets 0

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 4 0 3 0 0 0 .260 McNeil 2b 2 0 0 0 2 0 .335 Conforto lf 4 0 0 0 0 2 .239 Bruce 1b 4 0 1 0 0 2 .220 Frazier 3b 4 0 1 0 0 1 .220 Nimmo rf 3 0 1 0 1 0 .267 Jackson cf 4 0 0 0 0 1 .251 Nido c 3 0 0 0 0 1 .177 f-Plawecki ph 1 0 0 0 0 0 .220 Syndergaard p 1 0 0 0 0 1 .119 a-Reyes ph 1 0 0 0 0 1 .195 Blevins p 0 0 0 0 0 0 .500 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Smith ph 1 0 0 0 0 0 .217 Peterson p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 0 6 0 3 9

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 0 0 0 1 2 .254 Hoskins 1b 4 1 2 1 0 1 .250 Quinn cf 3 0 0 0 1 1 .306 Santana 3b 2 1 0 0 2 0 .233 Ramos c 4 1 2 0 0 1 .317 Herrera lf 2 1 1 2 0 1 .256 b-Bautista ph-rf 2 0 1 1 0 1 .197 Altherr rf-lf 4 0 1 0 0 0 .188 Crawford ss 4 0 0 0 0 0 .214 Eflin p 2 0 0 0 0 2 .093 Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Cabrera ph 0 0 0 0 1 0 .262 1-Cozens pr 0 0 0 0 0 0 .091 Arano p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — e-Bour ph 1 0 0 0 0 1 .231 Loup p 0 0 0 0 0 0 — Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 4 7 4 5 10

New York 000 000 000—0 6 1 Philadelphia 100 210 00x—4 7 2

a-struck out for Syndergaard in the 5th. b-doubled for Herrera in the 5th. c-walked for Avilan in the 6th. d-grounded out for Sewald in the 7th. e-struck out for Morgan in the 8th. f-flied out for Nido in the 9th.

1-ran for Cabrera in the 6th.

E_Frazier (10), Hernandez (11), Eflin (2). LOB_New York 8, Philadelphia 9. 2B_Hoskins (35), Bautista (18). HR_Hoskins (32), off Syndergaard; Herrera (22), off Syndergaard. RBIs_Hoskins (92), Herrera 2 (67), Bautista (46). SB_Rosario 2 (21), Altherr 2 (3).

Runners left in scoring position_New York 4 (Conforto 2, Bruce, Plawecki); Philadelphia 5 (Hernandez, Hoskins, Santana, Crawford 2). RISP_New York 0 for 8; Philadelphia 1 for 7.

Runners moved up_Conforto. GIDP_Conforto, Nido.

DP_Philadelphia 2 (Hernandez, Crawford, Hoskins), (Hernandez, Crawford, Hoskins).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, L, 12-4 4 4 3 3 3 6 89 3.36 Blevins 1 2 1 1 1 0 19 4.05 Sewald 1 0 0 0 1 1 15 6.04 Peterson 2 1 0 0 0 3 30 6.93 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Eflin, W, 11-7 5 3 0 0 3 9 94 4.09 Avilan 1 0 0 0 0 0 7 3.65 Arano 1 1 0 0 0 0 15 2.38 Morgan 1 0 0 0 0 0 4 3.97 Loup 0 1 0 0 0 0 5 4.78 Neshek 1 1 0 0 0 0 16 1.16

Arano pitched to 1 batter in the 8th.

Loup pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_Morgan 1-0, Neshek 1-0.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Manny Gonzalez; Second, Jeff Nelson; Third, Laz Diaz.

T_3:02. A_19,085 (43,647).

